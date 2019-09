Luis Martín Carrillo: un destacado actor de doblaje español originario de Gádor

Luis Martín Carrillo, nació en Gádor. Se inició en el mundo de la radio en la década de los años cincuenta en las emisoras locales Radio Almería y Radio Juventud. Allí hizo sus primeros pinitos como actor radiofónico, compartiendo horas de radio con María Rosa Granados, Paco Moncada, Juan Jose Perez 'Juanjo' o Plácida García Tristán.

Años más tarde se marchó a Madrid ingresando en el cuadro de actores de Radio Nacional de España, donde con el aprendizaje en las emisoras almerienses se consagró como un excelente profesional. Tras un cierto tiempo en la radio le surgió la oportunidad de entrar en el mundo de los dobladores de películas.

El almeriense ha doblado a casi todos los grandes actores de fama mundial. Uno de los primeros intérpretes fue Spencer Tracy, siguiéndole Raymond Burr en el papel de Ironside, Peter Seller, Jack Lemmon, Jean Paul Belmondo, Peter O’ Toole, Steve MC Queen, Peter Seller o Maichel Caine, entre otros.

Nuestro paisano llegó a tener sus propios estudios en la capital de España. Su voz grave y rica en matices es única y privilegiada. Un timbre de voz que no pasa desapercibido. Pero no solo es su voz, es que Luis Martín Carrillo es un actor extraordinario. Se moví­a con facilidad dentro del drama, aunque la comedia no tuvo nunca tampoco secretos para él.

Se le recuerda doblando a Truffaut en La noche americana; a Christopher Plummer en El pájaro espino; a Robert Loggia en Big, a Steve McQueen en El coloso en llamas; a Fred Astaire en Desde aquel beso. Incluso fue el único que supo tomar el relevo de Colombo, con la personalidad suficiente de imitar al teniente dándole a su vez un toque personal.

Otro almeriense más, un grande que sumamos a una ya extensa nómina de personajes de nuestra tierra.