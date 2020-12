Luis Martín Carrillo, el mejor actor de doblaje que ha dado Almería

Luis Martin Carrillo, nació en Gádor y falleció en Madrid hace unos meses. Se inició en el mundo de la radio en la década de los años cincuenta en las emisoras locales Radio Almería y Radio Juventud. Allí hizo sus primeros pinitos como actor radiofónico, compartiendo horas de radio con María Rosa Granados, Paco Moncada, Juan José Pérez “Juanjo” o Pácida García Tristán. Años más tarde se marchó a Madrid ingresando en el cuadro de actores de Radio Nacional de España, donde con el aprendizaje en las emisoras almerienses se consagró como un excelente profesional. Tras un cierto tiempo en la radio le surgió la oportunidad de entrar en el mundo de los dobladores de películas.

El almeriense ha doblado a casi todos los grandes actores de fama mundial. Uno de los primeros interpretes fue Spencer Tracy, siguiéndole Raymond Burr en el papel de Ironside, Peter Seller, Jack Lemmon, Jean Paul Belmondo, Peter O’ Toole, Steve MC Queen, Peter Seller o Michel Caine entro otros.

Nuestro paisano llego a tener sus propios estudios en la capital de España. Su voz grave y rica en matices es única y privilegiada. Un timbre de voz que no pasa desapercibido. Pero no solo es su voz, es que Luis Martín Carrillo es un actor extraordinario. Se movia con facilidad dentro del drama, aunque la comedia no tuvo nunca tampoco secretos para él.

Otro almeriense más, un grande que sumamos a una ya extensa nómina de personajes de nuestra tierra.

Caracterizado por una voz muy personal y unas cotas interpretativas altísimas, realizó grandes trabajos y dobló a multitud de estrellas de la pantalla. Desde galanes, pasando por cualquier cómico o personaje "tipo" que hubiera, pues siempre tuvo una gran facilidad para adaptarse a cualquier personaje.

Tras más de 50 años doblando, prestó voz a infinidad de actores distintos. Pese a todos los actores que llegó a doblar, consideraba que el doblaje debía ser anónimo, ya que el actor que está en la pantalla es el más importante. Realizó más de 1.500 papeles.

También apareció como actor en películas como 'Truhanes (película)' y/o 'El crack II' de José Luis Garci. Y en televisión, en 'Turno de oficio (serie de televisión)'.

Estuvo casado con la también actriz de doblaje, María Dolores Díaz. Su hijo -Luis Manuel Martín- también es actor y director de doblaje, y su hija -Gádor Martín- es actriz. Falleció el 12 de septiembre de 2019, a la edad de 84 años. Su último papel importante, fue doblando a Michael Caine en Rey de Ladrones'.