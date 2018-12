Comercio justo con Manos Unidas

Un precio justo por el trabajo y por la calidad del producto. El Local Solidario de Manos Unidas cuenta con artículos que provienen de distintos países en desarrollo y que ayudan con su compra a los distintos agricultores o artesanos. Sus puertas ya están abiertas hasta el próximo 5 de enero.

Una de las novedades de este año es que la ONGD cuenta con nuevo delegado en Almería, Miguel J. Pérez. “Como cada año, Manos Unidas acerca los productos de los países en desarrollo, concretamente hemos traído cerámica de Perú, artesanía de México, estamos gestionando para traer de Burkina Faso, y también tenemos productos de nuestro taller. Consideramos que nuestro estilo de vida tiene que ver cómo viven los países en desarrollo, practicamos el comercio justo y hemos traído productos como chocolates, café...”.

El Local Solidario está abierto desde las 10:00 hasta las 13:30 horas y desde las 16:30 hasta el cierre. Este año este establecimiento se ubica en el Paseo de Almería. “Es una gentileza de la familia Cordero de Oña que nos ha cedido el local y aunque hemos tenido muchas dificultades para la cometida de la luz y los trámites administrativos, al final se ha hecho la luz. Muy contentos de tener la tienda iluminada y al servicio de los almerienses”, explica el delegado de Manos Unidas en Almería.

El dinero recaudado de las ventas irá destinado a “un proyecto en India, en la zona de Delhi. El objetivo es el fortalecimiento de comunidades donde hay muchos problemas de inmigración. Va dedicado a hacer grupos de autoayuda, promoción de la mujer, prevención para niños y adolescentes... Todo aquello que pueden acabar en la desocupación. Pretendemos que sean comunidades que se vayan autogestionando. De seis comunidades que empezamos el año pasado, una ya es autónoma. No queremos ser la voz de ellos, sino que ellos sean su propia voz”, aseguran desde Manos Unidas.

El delegado está satisfecho de cómo están transcurriendo los primeros días y se muestra esperanzado con los almerienses:“Confíamos en el carácter solidario de la gente. Compran sabiendo que están favoreciendo doblemente: le compramos a las asociaciones de base de los países en desarrollo y el margen que nos queda es para invertirlos en proyectos”.

Hoy, el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, inaugurará oficialmente el Local Solidario y, por la tarde, el consiliario Jesús Tortosa, lo bendecirá.

Miguel J. Pérez cuenta sus primeras impresiones como delegado: “Estoy desde el mes de octubre, llevo apenas dos meses, con mucha ilusión y con mucha responsabilidad. Los compañeros quisieron que yo cogiera el rumbo durante este periodo, y es tanto lo que he recibido de Manos Unidas en estos trece años de voluntario, que no me he podido negar. Siempre empleará un papel de facilitador, para ayudar a las compañeras en su trabajo en cada una de las áreas de Manos Unidas”.