María Gil alcanza la final de los casting de Operación Triunfo

Con el número 4.806, María Gil continúa en la fase de casting de la próxima edición de Operación Triunfo, que se encuentra en el proceso de búsqueda de futuras estrellas. La almeriense consiguió convencer al jurado por su voz y estilo.

En la primera fase convenció a Noemí Galera con las canciones: Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper; Someone like you, de Adele; Hallelujah, de Leonard Cohen; El Patio, de Pablo Alborán; y Me & Mr. Jones, de Amy Winehouse. Se puede ver esta fase del casting en el metraje 2:27:24 y 2:20:00 del próximo vídeo.

A la hora de presentarse en la segunda fase, se presentó como Mary y estudiante de Periodismo en Madrid: “Estudio canto desde los 8 hasta los 14 años. La música es mi pasión y sé que quiero dedicarme a eso”.En esta fase interpretó tres temas: Me & Mr. Jones, de Amy Winehouse; The best, de Tina Turner; y Loca, de Luz Casal.

María Gil recuerda la experiencia vivida hasta el momento: “Ha sido una experiencia increíble, se viven muchísimas emociones en muy poco tiempo. Es una mezcla de sensaciones, pero podría resumirlo en ilusión, nervios y muchísima alegría”.

Gil asegura que “no sé el motivo concreto por el cual he pasado estas 2 fases tan selectivas, pero en los casting di todo de mi y me mostré tal y como soy”. La almeriense apunta que su perfil puede formar parte del elenco del programa: “Creo que cada concursante que ha pasado por Operación Triunfo ha aportado su granito de arena. Siendo yo misma puedo aportar todo lo que soy como cantante. Espero que podamos descubrirlo en los próximos meses”. Se puede ver en el siguiente vídeo en el metraje 29:37 y 34:09.

Algunos de los concursantes de otras ediciones que son referente de la cantante son: “Es complicado decidir, ya que admiro a muchos, pero me decantaría por Amaia, Aitana, Natalia y, obviamente, Bisbal”. Sobre los dos vencedoras de la última generación, la artista valora que “me parecen dos artistas increíbles y ganadores claramente merecidos”.

María Gil asegura que está preparada para el encierro “aunque está claro que es duro. Creo que compensa todo lo que se aprende allí y de hecho sería un sueño para mi vivir la experiencia y conseguir estar esos meses encerrada”.

Para la repercusión, la cantante señala que “nunca se está preparado para algo así y al imaginarme entrando en Operación Triunfo, aunque parezca mentira, lo último que se me viene a la cabeza es la repercusión que esto tiene. Siempre pienso en todo lo que ofrece el programa, todo lo que aprendería si tuviese la oportunidad de entrar”.

La almeriense no se define “en un estilo musical en concreto ya que me encanta variar y tocar todos los estilos. Siento admiración por géneros como el soul o el jazz pero realmente lo que más suelo cantar es pop, dándole mi toque, pero pop”.

Gil también participó en otro talent como La Voz Kids: “Fue distinto, era mucho más joven y tampoco era consciente de todo lo que estaba pasando, pero claramente participar en el programa me ha ayudado a ganar experiencia”.