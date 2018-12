María José Ufarte Ruiz pregunta para escribir en Alhama.

Quizá fue el reto más complicado al que se enfrentó profesionalmente. Y esa dificultad estaba alimentada precisamente por el lado personal. La profesora de la Facultad de Periodismo de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha, María José Ufarte Ruiz, presentó su libro en su tierra, Alhama de Almería, frente a un público que, aunque entregado a su paisana, era el que más esperaba de la escritora y docente. La autora estaba acompañada de Antonio Torres, director territorial de Canal Sur en Almería, del alcalde del municipio, Cristóbal Rodríguez, y del propio Antonio López, periodista sobre el que está inspirada la publicación.

El libro Preguntar para escribir. Análisis crítico de las entrevistas-perfil de Antonio López Hidalgo en el diario Córdoba (2007-2015) fue presentado previamente en Montilla, Córdoba y Sevilla. “Quiero dar las gracias al alcalde Cristóbal Rodríguez por darme la posibilidad de presentar el libro en mi pueblo, en las fiestas de Alhama. De todas las presentaciones que he hecho, esta es en la que más nerviosa me encuentro porque mi reto es superar las expectativas que tenéis sobre mi”.

Ufarte recordó cómo nació este libro que contiene un total de 612 páginas: “El germen lo trajo María Isabel Cintas, investigadora de la obra periodística de Manuel Chaves Nogales. Fue en el 2012, cuando visitó la Facultad de Comunicación de Sevilla para presentarles a los alumnos el libro que acaba de publicar: Chaves Nogales. El oficio de contar. Durante su exposición se me ocurrió que yo podía hacer algo similar a lo que había hecho Cintas, pero con las entrevistas de Antonio López Hidalgo. También contribuyó que por esa misma fecha cayó en mis manos el libro La exactitud de la nostalgia, obra que recopila algunas de las entrevistas de este profesor, en El Correo de Andalucía, entre 1983 y 1988 con las personalidades como Juan Goytisolo, Vázquez- Figueroa, Fernando Sánchez Dragó, Jorge Luis Borges, García Márquez, Octavio Paz, Vargas Llosa.... A partir de ahí, empezaron a tomar forma las ideas, la estructura y la temática”.

El siguiente paso, para dar vida a este gran volumen sobre el género de la entrevista, fue reunirse con el que será el gran protagonista de su publicación, Antonio López Hidalgo. “No sabía si era un proyecto viable o una idea descabellada que no iba a llegar a buen puerto. Me reuní con Antonio y con una mirada seria me dijo: Me conoces a mi, conoces mi obra, si te interesa, analízala, habla de ella y di lo que te transmite”, explicó la docente.

Ufarte Ruiz ofreció detalles sobre el trabajo desempeñado en la elaboración del libro: “Observé que desde 2007 Antonio colaboraba con las entrevistas en el diario Córdoba. Empecé leyendo entrevistas y lo que en un principio era una tarea pronto se convirtió en un vicio porque no pasaba día que no pudiese dejar leer estos textos periodísticos”.

Fueron muchos los detalles que contó la escritora sobre este libro y no faltaron las palabras del propio periodista, Antonio López Hidalgo, que se sintió muy orgulloso del trabajo realizado por la alhameña. Tras los detalles de la obra, la profesora estuvo firmando ejemplares y haciéndose fotografías con sus paisanos.