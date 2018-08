Mario Martín cuelga las botas de fútbol en busca del trofeo de Mister Spain 2019

Imagine ser un chico de dieciocho años. Acostumbrado a pasar su tiempo libre con amigos en un parque cualquiera de El Ejido. Y que un día cualquiera, a pesar de tener muy presnte el sueño de ser futbolista profesional desde pequeño, su rutina se ve interrumpida por ganar de forma impensada un certamen de belleza. Esta es la historia de Mario Martín Ruiz un joven que "sin comerlo ni beberlo" se ha convertido en Mister Internacional Almería.

El joven que se dedica al mundo del estilismo cuenta la fortuita forma en la que se vio envuelto en el concurso que le hizo con la banda ganadora del certamen el mes pasado: "Llegué a mi casa después de la barbería y me mandó un mensaje mi madre con el cartel del certamen y me dijo que me apuntase. No tenía en mente nada de esto. Estuve pensándolo durante un par de semanas temiendo hacer el ridículo, pero al final me decidí y me inscribí". Ahora se prepara para enfrentarse a una nueva fase. la nacional, que tendrá lugar el próximo mes de mayo y el Hotel Alegría de Mojácar como posible escenario.

Mario Martín es un adolescente que no se planteaba una vida dedicada al modelaje "mi aspiración es ser futbolista profesional, me encantaría ser del Valencia porque es mi equipo. Hace tres meses yo seguía jugando al fútbol y no sabía nada de esto, es más, sigo sin saberlo". Un proyecto que dice que daría un giro de 160º si se convirtiese en el vencedor de Mister Internacional Spain: "Para mi ganar sería un cambio espectacular en mi vida. Seguiría jugando, pero ya ser futbolista sería más complicado y pasaría a un segundo plano". Afirma que es muy tímido y que le da vergüenza a desfilar en una pasarela profesional, aun así, se muestra seguro de sí mismo. "Soy nuevo en esto, no tengo ningún tipo de práctica anterior o conocimiento, pero aun así me veo con posibilidades porque soy natural", asegura. Martín se presentará el próximo año como candidato con el apoyo incondicional de su madre y amigos.