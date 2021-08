Marta Navarro Ros y diez libros que han marcado su vida

Desde hace unas semanas, la primera novela de la escritora veratense Marta Navarro Ros, Desde dentro, está en las librerías. Con ella logró lo que nadie había hecho antes: ser la más joven en estar entre las diez finalistas del Premio Planeta, con solo 20 años.

Ahora, Marta dedica todos sus esfuerzos a la promoción del libro y a escribir la que será su segunda novela. “Voy a dejar los estudios durante un año —hace Comunicación Audiovisual y Filosofía en Barcelona— para irme a Madrid y centrarme en la literatura”, explica. Por el momento, las ventas de Desde dentro van muy bien y casi se ha acabado la primera edición. En septiembre comenzará a moverlo por ferias en Santiago de Compostela, Murcia, Valencia… “Siempre he llevado muchas cosas para adelante a la vez: dos carreras, la música, escribir. Ahora quiero dedicarme un año a la literatura como única prioridad”, reconoce.

Escribir con menos de 20 años una novela con la calidad suficiente para optar al Premio Planeta no es fruto de la casualidad. Antes ha habido muchos años de lectura, desde que apenas tenía seis o siete años. Aprovechando su paso por Vera, Marta Navarro Ros ha rebuscado entre los anaqueles de la librería Nobel para hablar de los diez libros que han marcado, para bien o para mal, su vida.

1. El primer libro que más recuerda de su infancia: Peter Pan de Rojo Escarlata, Geraldine McCaughrean.

Me había leído muchísimos libros antes, pero este es el que más me marcó de pequeña. Era una obsesa del universo de Peter Pan y cuando vi este libro en la biblioteca de mi madre me lancé a leerlo. Descubrí algo que no era lo que me esperaba. Si no lo recuerdo mal, era algo así como la muerte de Peter Pan. El mundo de Nunca Jamás era a través de los sueños, no había niños perdidos… Me lo voy a llevar a Madrid porque tengo pendiente volver a releerlo. La primera vez tenía unos 8 o 9 años. Me marcó mucho.

2. El libro que más le ha marcado en su vida: La verdad sobre el caso de Harry Quebert, Joel Dicker.

Lo conocí el verano que tenía 14 años. Me la leí en dos días, sin parar, y en cuanto la acabé dije “esto es lo que yo quiero hacer”. Ya había leído algunas novelas negras como la saga Millennium (Stieg Larsson) y la isla de Alice (Daniel Sánchez Arévalo) pero con esta me convertí en una friki del género y de Joel Dicker. Este libro hace referencias al boxeo comparado con al literatura, y son dos cosas que me encantan. La historia es impresionante, el estilo fácil y fluido, los personajes interesantes… Para mí es una novela 10. De hecho le regalé una edición especial a mi novia con notas pegadas sobre mis sensaciones. Hay mucha influencia de La verdad sobre el caso de Harry Quebert en Desde dentro: ese final sorpresa, el meterse mucho en la historia...

3. Un clásico de la literatura universal que siempre recomienda: Un capitán de 15 años, Julio Verne.

Lo leí hace un par de años, cuando tuve un accidente de moto en Semana Santa de 2019 y estuve unos meses en casa. Me dio por leer clásicos. Un capitán de 15 años me pareció preciosa, con el mensaje de perseguir los sueños y trabajar duro por ellos. No es una historia muy completa ni un libro muy largo, solo las aventuras de un niño de 15 años que quiere ser capitán de barco. Es una novela tierna, que se disfruta y te enseña.

4. El libro que le obligaron a leer en el colegio/instituto y que acabó amando: Mr. Vértigo, Paul Auster.

En general no me mandaron muchos libros en el instituto. Mr. Vértigo fue en 4º de la ESO, pero ya había oído hablar de él un año antes porque tenía amigos un año mayores que la habían tenido que leer. Comentaron que tenía alguna frase erótica que a los chavales de 15 años le hacía mucha gracia y lo único que me recibí de la novela fue eso. Cuando la tuve que leer no la cogí con mucha gana, porque a mis amigos no les había gustado. Pero me fascinó. Es sobre un niño que estaba aprendiendo a levitar. Tenía personajes muy divertidos, como un esclavo afroamericano. Te explicaba como conseguía levantar los pies del suelo poco a poco y era muy visual; recuerdo que me construía imágenes muy bonitas.

5. Un libro que empezó odiando y acabó amando: Flores para Algernon, Daniel Keyes.

Me lo regaló por Sant Jordi mi novia. Ella se guía por la portada; si le gusta lo compra. Cogió la que más le gustaba, que salía un cerebro con una rata encima. Lo cogí, lo abrí y vi que estaba lleno de faltas de ortografía, porque es el diario de progresos de una persona con muy bajo cociente intelectual (en la novela se le llama retrasado). No lo soportaba y lo pasé fatal durante las 20 primeras páginas. Pero luego es un libro fantástico. La relación entre Charlie, el protagonista, y la rata Algernon es maravillosa. El último día acabé llorando de la emoción. Detesto la ciencia ficción pero este libro es genial.

6. El libro que está leyendo ahora: Federico, Ilu Ros.

Acabo de terminar Carrie de Stephen King y he empezado con Federico. Es un libro que me regalaron mis padres porque saben que me encanta Federico García Lorca. Lleva ilustraciones preciosas y fragmentos de obras, frases dichas en entrevistas, poemas. No suelo leer biografías, pero creo que me va encantar.

7. El próximo libro que quiere leer. Cementerio de animales, Stephen King.

Lo compré en el mercado de Els Encants, en Barcelona. Nunca había leído antes a Stephen King porque no puedo con los libros ni películas de terror, porque tengo muchas pesadillas. Pero en la novela negra hay un punto en el que es importante saber causar un poco de miedo. Es el mejor autor en el que me puedo fijar para trabajar el suspense. Lo leo para estudiar, pero también lo disfruto. Mucho de lo que me leo ahora lo hago con vistas a mis próximas novelas.

8. El libro más extraño que ha leído en su vida: Noviembre, Antonio Calzado.

No es un libro malo, pero simplemente no es para mí. Estaba en Málaga y me acerqué a las casetas de la feria del libro. Había un hombre, que supongo que era el autor, y me habló de la novela. Empecé a leerlo y me gustaba. Pero de repente se ponía muy turbia, con temas satánicos y lo dejé. Es uno de los pocos libros que he dejado plantados en mi vida. Pero quiero darle una segunda oportunidad, porque era muy pequeña (tenía unos 15 años).

9. El libro que siempre regala o recomienda: La Bruja, Camilla Läckberg.

Me lo leí en 2018. Es el último de la saga de Los crímenes de Fjallbacka. Es un thriller ambientado en dos épocas: la actualidad y el siglo XII. Tiene una historia de género negro muy sorprendente pero además se adentra en la caza de brujas de la Edad Media. Es muy ameno de leer y siempre es un acierto, aunque es muy gorda quizás para alguien que no sea un lector habitual. Y aunque es parte de una saga no es necesario conocer los anteriores libros. Lo recomiendo siempre y lo he prestado.

10. Un placer literario oculto: Leer frases románticas de Cortázar en Pinterest.

No he leído ninguna novela de Julio Cortázar, pero en Barcelona me gustaba mucho salir de fiesta al Club Cronopios. En el local había un cartel de Cortázar (los cronopios son personajes de una serie de cuentos del libro Historias de Cronopios y de Famas del escritor argentino). Tengo pendiente leer Rayuela, porque me encantan sus frases de amor, y las leo en Pinterest: “Cuídate de los que saben escribir, pues tienen el poder de enamorarte sin siquiera tocarte”, por ejemplo.

Extra: El libro que le gustaría escribir: el que estoy escribiendo ahora.

Llevo desde abril con el proceso de indagar en la próxima historia. El julio ya he comenzado a escribir. Está ambientada en Barcelona en varias décadas: los 80, los 2000 y 2010. Va sobre Sara Márquez y su familia, a través de tres generaciones. Tratará sobre la industria farmacéutica y el mundo de las drogas y el choque entre dos clases sociales: la alta de Barcelona y la gente del barrio de El Raval.