Millones de gracias (4)

Mª Dolores se encontraba consciente mientras esperaba pacientemente. Fue tal el olvido del personal responsable que debía atenderla, que en uno de los pasillos de aquella denigrante sala de urgencias volvió a sufrir un segundo infarto, causándole un daño irreversible en su corazón, hasta tal punto que las esperanzas de que Mª Dolores pudiera sobrevivir eran escasas…

Pero, ella sí quería vivir; a pesar de que su corazón estaba muy dañado, continuó latiendo gracias a la ayuda de una máquina “extra corpórea” a la que estuvo conectada intentando que este no se parase definitivamente. Tuvo que esperar hasta las siete de la tarde de aquel mismo día, debatiéndose entre la vida y la muerte, hasta que el centro hospitalario de Terrassa decidió trasladarla al hospital Bellvitge que, poseía una mayor experiencia en trasplantes de corazón, por lo que darían una mejor asistencia a Mª Dolores, hasta encontrar un corazón que fuese compatible.

Al despertar, los primeros rostros que reconoció fueron los de su marido Alfonso junto a los de sus hijos, que la observaban risueños detrás de un habitáculo acristalado. Días antes, existiendo aún riesgo por su vida, le habían realizado un bypass que estabilizó sus constantes. Durante su recuperación, siendo consciente de todo lo que había sucedido, tuvo momentos de reflexión en los que le asaltaba la duda de saber si, con un menor tiempo de espera, pudo evitar el segundo infarto. Sin embargo, decidió dejar sus inquietudes atrás y apegarse a la nueva vida que le esperaba; puesto que esta sería el único regalo que no recibiría dos veces. Fue larga la espera enclaustrada en aquella diminuta habitación.

A pesar de que sus constantes se mantenían estables, la recuperación fue más lenta de lo esperado; por otro lado, aun mostraba debilidad en sus movimientos. Su marido Alfonso y sus hijos tuvieron que alternar las visitas, para que durante el día Mª Dolores no estuviese sola en ningún momento. Así permaneció durante seis meses, hasta que el equipo médico que la asistía consideró que al no progresar más en su recuperación, debía de instalarse en su vivienda hasta que encontraran un corazón compatible para ella. Absorta, en la soledad de aquella terraza, volvió a observar sus manos surcadas por las arrugas. Renació en su memoria el recuerdo de todo lo sufrido en el trasplante. Se había encontrado muchas veces en medio de la nada, y otras veces, cuando estaba en medio de la nada era cuando se encontraba. Mª Dolores siempre fue muy presumida con respecto a su imagen.

Al día siguiente de abandonar el hospital y trasladarse a su casa, fue al salón de belleza

Al día siguiente de abandonar el hospital y trasladarse a su casa, fue al salón de belleza; ya que para ella tener un buen aspecto ante los familiares y amigos era importante. Al igual que le gustaba cuidarse para que se marido se sintiera atraído por ella y no perdiera la ilusión, a pesar de ello siempre estuvo segura del compromiso de Alfonso y del cariño que este le profesó en todo momento. La sensación de estar en casa le reportaba placidez y seguridad, hacía meses que esas emociones habían desaparecido de lo cotidiano.

Sin embargo, no llevaba ni una semana en casa, cuando sin esperarlo sonó el teléfono. Al ver que el número era desconocido y de muchos dígitos, pensó que había llegado su momento. Con un leve temblor en su mano apresó el teléfono y escuchó atenta lo que decía: “Llamamos del hospital de Bellvitge, no disponemos de mucho tiempo; un helicóptero con un posible corazón se encuentra de camino”. Y en ese preciso instante notó el suyo palpitar de emoción.

Al rebasar las puertas correderas de la recepción del hospital, reparó en que sus hijos ya se encontraban allí

Llamaron a un taxi y pusieron rumbo hacia el hospital a toda prisa. Durante el trayecto se había tomado un anticoagulante para las hemorragias, que le habían suministrado el día que salió con el alta del hospital. Aquella espléndida tarde de mayo, notó en el habitáculo del taxi un poco de calor; la tensión se encontraba a flor de piel. Al rebasar las puertas correderas de la recepción del hospital, reparó en que sus hijos ya se encontraban allí; varias enfermeras también esperaban su llegada, para acompañarla durante la preparación antes de su urgente intervención.

Tan sólo bastó una mirada y un abrazo entre los cuatro, para saber lo que todos anhelaban. La operación se prolongó durante doce horas. Los relevos entre médicos fueron constantes. Una vez terminado el trasplante de corazón, uno de los doctores se presentó para explicar la dificultad a la que tuvieron que hacer frente: “hemos tardado porque durante la maniobra del trasplante, el corazón se infartó, se dilató una parte y no cabía en la caja torácica, pero al final la operación acabó con éxito, aunque tardará un tiempo en restablecerse totalmente”. La sombra cubría parcialmente la terraza. Comenzó a inquietarle la demora de sus hijos. Se había rehecho de sus recuerdos.

sus padres y su fallecido hermano, desde algún lugar, la ayudan a continuar en la lucha por vivir

El secreto estaba en saber elegir lo que no debe olvidarse, porque la vida te puede dar la oportunidad de escribir, corregir o mejorar todos los días tu historia. Mª Dolores mantiene sus controles médicos; sin embargo, durante algún tiempo tuvo que ayudarse de una máquina de oxígeno para poder respirar, afortunadamente, ahora ya no la necesita. No lo comenta, pero intuye que sus padres y su fallecido hermano, desde algún lugar, la ayudan a continuar en la lucha por vivir. En una ocasión nos confesó que durante la intervención contempló en el pasillo del hospital a sus padres, que la observaban sonrientes con una imagen de cuando eran jóvenes.

En la primera revisión que se le practicó hace siete años, le dijo al doctor lo que había visto. Este, después de escuchar atentamente la historia le manifestó que durante la maniobra del trasplante había estado en el escalón de la muerte, recuperándose inesperadamente. Cada día Mª Dolores da millones de gracias a la familia que donó el corazón y a los doctores que hicieron posible su recuperación, viviendo y disfrutando cada latido y cada segundo de su vida. No se rendirá porque lo lleva en su ADN y porque tanto esfuerzo no puede caer en saco roto. Si por algo ha destacado siempre, ha sido por su constancia y su positivismo a la hora de afrontar cualquier problema.

Una de sus frases favoritas es: “las cosas son como son, pero si las afrontas positivamente resultan más llevaderas”. De pronto, escuchó un murmullo en el salón de la casa. Se levantó con paso fatigado y al observar el umbral de la puerta, advirtió la silueta de su nieta junto a sus hijos sonrientes. Sabía que no podía abrazarles; sabía que debía ponerse la mascarilla; sin embargo, la mera presencia de sus seres queridos le reconfortaba y era consciente de que todavía le restaban muchos años de vida para poder abrazarles y besarles.