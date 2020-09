La pulpileña Montserrat Sánchez “toca el cielo” con su interpretación en Idol Kids.

La pulpileña Montserrat Sánchez, de 14 años, consiguió ser una de las voces que consiguió la unanimidad del jurado que compone el programa de Telecinco, Idol Kids.

La joven tiene catorce años y su estilo recuerda mucho al de Rosalía. La pulpileña es fan de la cantante y quiere ser como ella de mayor. Mientras tanto, lleva sus uñas y su coleta alta. Pero Montserrat ha sorprendido a todos con su propio talento. En Idol Kids lograba emocionar a la mismísima Isabel Pantoja. La concursante estaba muy nerviosa porque estaba resfriada, así que temía que la actuación no le saliera bien. Nada más lejos de la realidad. Montserrat no cantó por Rosalía pero lo hizo por Alejandro Sanz. Interpretando Cuando nadie me ve, la participante brilló con luz propia.

La joven apareció en el vídeo en algunos de los lugares de su municipio de Pulpí y no faltó a la almeriense en la Geoda, uno de los espacios más simbólicos del pueblo y de toda la provincia de Almería.

Isabel Pantoja no pudo contener la emoción ante su actuación y se echó a llorar. “Admiro profundamente a Alejandro. Sus canciones me emocionan. Y te he oído a ti y me he caído”, le decía a Monsterrat, que soltaba toda la tensión acumulada.

A Carlos Jean también le llegó mucho la interpretación de Montserrat. El productor había remezclado con Alejandro Sanz ese tema. “Siempre digo que es la mejor canción de Alejandro, al menos para mí. Pero es difícil el tempo. Solo se te ha ido un pelín una nota, pero no pasa nada, hoy ha sido tocar el cielo”, valoraba tras la actuación.

Montserrat conseguía entonces los tres botones verdes del jurado y un 96% de valoración positiva por parte del público, lo que le hará pasar al ránking con una de las puntuaciones más altas hasta el momento en las audiciones que se han celebrado en el programa. Para ver la actuación pulse aquí.