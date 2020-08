Nardos, aroma embriagador de la ofrenda floral

Año tras año al llegar agosto, las calles de la capital se perfuman con aroma a nardos. El motivo, las celebraciones en honor a la Virgen del Mar. Sin embargo, en este 2020 tan particular, no habrá ni procesión ni ofrenda floral, o al menos, no serán iguales a las de años previos. Pero a pesar de ello, ¿inundará la fragancia de los nardos los rincones de Almería?

Desde la floristería ‘Toñi’, Luis Ruiz, propietario del negocio, asevera que “los pedidos por parte de las instituciones se mantienen”, aunque sí es cierto que “a nivel individual puede que afecte un poco a las ventas”. Esto se debe principalmente a que este año la ofrenda floral será distinta a las anteriores, y es que según ha asegurado el presidente de la hermandad de la Virgen del Mar, José Luis Cantón Pavón, no se hará en un día concreto; sino que se realizarán al final de la misa durante el Septenario. De hecho, ya el sábado pasado comenzaron a realizarse las primeras ofrendas florales a la Virgen del Mar, eso sí, de uno en uno. La idea es evitar aglomeraciones, por eso, el presidente de la hermandad recuerda a los devotos que sus ofrendas serán bien recibidas durante todo el año, y aconseja que las espacien en el tiempo. Aun así, “el que quiera, respetando las indicaciones de las autoridades religiosas y sanitarias, podrá realizarlas”.

Y aunque las ofrendas a modo personal estén permitidas, a las floristerías todavía les invade la incertidumbre. “Ojalá que todo vaya bien”, dice Luis Ruiz, “pero no se puede prever”. Y añade que si no es al 100% como tiempo atrás, se conforma con la mitad de ventas. Su floristería lleva 37 años en marcha, y desde entonces, tienen clientes que piden que les preparen ramos para la ofrenda. El florista explica que hay gente que tiene mucha tradición, “y sabes que 3 o 4 días antes te van a hacer pedidos”. Sin embargo, la suspensión de la Feria ha creado infinidad de dudas, pues en estas fechas “se vende más”, ya que los clientes, además de para la Virgen del Mar, “se llevan ramos para sus casas”.

De hecho, las flores más solicitadas para la ofrenda a la Patrona son los nardos, y tanto es así, que incluso son conocidos como el perfume de la Virgen del Mar. Según explica Luis Ruiz, se debe principalmente a que agosto suele ser la época del año en la que florecen los nardos, y además, añade que “ se plantan mucho en temas de ferias por el olor que desprenden”. Sobre el coste, el florista afirma que dos o tres varas de nardos rondan los 6 euros. Incluso este año “casi que los precios han bajado”, en parte por la crisis sanitaria, “porque lo que se pretende es vender”, cuenta el propietario de la Floristería ‘Toñi’.

Asimismo, el próximo sábado 29 de agosto a las once y media de la mañana tendrá lugar la Misa Pontifical, con motivo de la celebración del día de la Virgen del Mar. Será oficiada en la Catedral y presidida por el Obispo de Almería, Adolfo González Montes. Y a parte de ser organizada de manera presencial, se retransmitirá por varias plataformas, con el objetivo de que todo el que esté interesado en ver el acto, no se lo pierda a causa de aforos limitados y derivados de la pandemia. Es por eso, que será reproducido tanto por el canal de YouTube de la Catedral de Almería; como por la cadena municipal de televisión, Interalmería. Al menos, así lo ha asegurado José Luis Cantón Pavón, presidente de la hermandad de la Virgen del Mar. En hebreo la palabra nardo significa ‘luz’, así que después de este atípico año y su singular ofrenda floral, esperamos que los ramos de este 2020 nos alumbren de cara al próximo año.