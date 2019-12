Néstor Jiménez reivindica su tiempo para soñar en una exhibición de moda.

Su tierra, Andalucía, como principal influencia a la hora de diseñar, Néstor Jiménez y su firma NJ Couture, decoran las salas de `El Faro´. El joven creador ha pasado de no saber coser un botón a crear diseños de alta costura a velocidad relámpago. El concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juan José Salvador, inauguró la muestra textil que permanecerá todo el mes de diciembre abierta al público.

“Invito a todos los ciudadanos a que se animen a visitar esta interesante exposición del roquetero Néstor Jiménez. Diseños de alta costura con un trabajo concienzudo y de gran esfuerzo”, expresó el edil.

La muestra, Time to Dream, se compone de 15 vestidos, desde cortos, de fiesta y alta costura. Volantes, neopreno y seda son las telas más elegidas por el joven creador que aseguró que su principal inspiración en su tierra, Andalucía, “me inspiran las ciudades, los colores, la naturaleza, incluso las princesas Disney. Tengo muchos referentes de la alta costura, entre ellos, algunos de los que más me gustan son Zuhair Murad o Cristobal Balenciaga. Todo lo que tiene que ver en la alta costura me inspira. Busco la exaltación femenina y complementos a medida de hombre”, declaró Jiménez.

Francesa, Denisse, Dream Noite, Lucía, Córdoba, Versalles, Ravenna, Dior y Zoyo son algunos de los nombres que completan los diseños del creador “el tiempo de confección varía según la complejidad del vestido y de las horas que emplee en ellos”, manifestó el creador.

Néstor Jiménez es un joven diseñador de 31 años del municipio de Roquetas de Mar. Compagina su profesión como informático en una conocida tienda de la localidad con crear diseños de alta costura. Comenzó con cursos de corte y confección en un municipio cercano y a los tres meses ya creó su primer vestido, llamado Dior. Recientemente Jiménez ha finalizado los estudios superiores de moda en la Escuela de Artes de Almería y realizó las prácticas de moda con el gran diseñador Ulises Mérida trabajando en la Mercedes Fashion Week. También vivió en Sevilla y allí creó unos de sus trajes más inspiradores para la feria de Sevilla. Asimismo, lleva más de una década dedicándose a la organización de eventos de belleza por toda la provincia de Almería y realiza vestidos a medida para eventos y ceremonias.