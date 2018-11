La Noche en Negro más fría y lluviosa se llena de misterio y criaturas fantásticas

El frío y la alta probabilidad de lluvia provocó que la Noche en Negro no cumpliera con sus objetivos como en las ediciones pasadas. La dinamización del comercio y el ocio de forma conjunta es la finalidad de esta cita cultural y económica, pero este año no ha tenido la repercusión de antaño por las condiciones climatológicas.

Los pasacalles Ulterior El Viaje y Recyclantex de Fuego se adelantaron ambos a las 18:30 horas, al igual que las actividades infantiles. El primer desfile contó con criaturas fantásticas que fueron acariciadas por multitud de los asistentes. El segundo pasacalles destacó por ser un espectáculo pirotécnico y por los zancudos que lo acompañaban.

El Teatro Apolo celebró Escape horror room donde se celebró un pasaje del terror donde a través de pistas descubrían ciertos misterios. También se celebraron multitud de actividades en la Escuela de Música de Almería.

El Auditorio Maestro Padilla acogió las actividades que se celebraban al aire libre como el concierto de Nancys Rubias, Damnatorum y Vulcano con Víctor Cerro.

El alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, no faltó a las actividades de esta cita: "Esta noche celebramos lo que viene siendo una tradición dentro del panorama cultural y lúdico como paso previo a la festividad de Todos los Santos. Hemos preparado una Noche en Negro muy especial, probablemente con la programación más espectacular de las ocho que se han celebrado hasta ahora. Seguimos contando con el respaldo de los protagonistas de la misma, que son los almerienses y, de una manera muy especial, los comerciantes".

El mal tiempo provocó el cambio de la programación. "El Ayuntamiento ha preparado más de 30 actividades, son 400 los comercios que se han querido sumar a esta iniciativa. La lluvia y las inclemencias metereológicas nos han hecho cambiar la programación, pero no hemos tenido que suspender ninguna de las actividades. Los almerienses van a poder disfrutar de todas esas actividades con las que el Ayuntamiento pretende contribuir a dinamizar nuestros barrios y el centro. Quiero agradecérselo a las asociaciones de comerciantes que siguen siendo nuestros principales aliados", explicó el alcalde.

El mal tiempo ha sido motivo de que la Noche en Negro de este año no tenga el ambiente de anteriores: "Los almerienses solemos escondernos cuando llueve. La programación es lo suficientemente atractiva como para plantarle cara a las inclemencias metereológicas y arriesgarse y salir a disfrutar. Hay actividades que se celebran bajo techo y la lluvia no debe ser un problema y las que no puedan hacerse se trasladan de día. Quiero que la gente disfrute, que la lluvia no suponga un problema. La lluvia nunca es una mala noticia, hace falta para muchas cosas. Ojalá hubiera llovido a partir de las doce de la noche que es cuando se acaba la actividad y no hubiéramos tenido que cambiar nada. Aquel que tenía pensado disfrutar de su familia, comprar en los comercios, a cenar en algún bar lo siga haciendo. En muchas ciudades, siguen haciendo su vida normal". El Mercado del Embrujo', en los alrededores del Mercado Central, y el concierto del almeriense Brasi pasan al sábado en el Paseo, ya dentro de las actividades del Vive el Centro.