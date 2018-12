Noé, el pequeño superhéroe que salvó a un niño que se ahogaba

A veces las fuerzas salen de donde menos se espera y no importa ni la edad ni la condición física para ganar un comportamiento heroico. Noé Valverde Rodríguez salvó a un pequeño de dos años cuando cayó en una piscina en la celebración de una Comunión. El pequeño, sin quitarse siquiera la ropa se zambulló en la piscina de cabeza yendo a auxiliarlo, metiéndose por debajo de él y alzándole para que pudiese recobrar la respiración. Esta acción fue premiada por los Premios ¡Buenos días, Javi y Mar!: Por un mundo mejor, del programa de Cadena Cien.

Noé Valverde explica cómo se sintió al ver al niño ahogándose: “Me asusté al ver el pequeño en situación de peligro y miré alrededor para ver si alguien se había dado cuenta de la situación. Al ver que nadie había reparado en ello, salvo un niño que estaba a mi lado, que se quedó paralizado, y de que el pequeño no sabía nadar, y no podía respirar, me tiré de inmediato con la ropa del traje, zapatos y todo para ayudarle. Me metí por debajo de él, apoyé los pies en el suelo de la piscina y le levanté hacia arriba, estando el pequeño boca abajo para que respirara. A mí el agua más o menos me llegaba a la altura de los ojos, así que poniéndome de puntillas conseguí respirar y acercar al pequeño a un lado de la piscina, donde se acercaron muchos adultos y le cogieron por la zona en que estaban las escaleras de la piscina”.

El pequeño, junto a sus padres Juan Ignacio Valverde y Beatriz Rodríguez, señalan cómo conocen su historia: “Fue a través de una amiga de la familia, fiel oyente del programa de radio Buenos Días Javi y Mar, que tuvimos conocimiento de la existencia del programa y de la Gala que hacen anualmente reuniendo las mejores acciones del año. Fue ella la que nos animó a que contáramos nuestra historia, y finalmente nos convenció y así lo hicimos”.

Para la familia fue una grata sorpresa que la historia de Noé fuese la ganadora: “Nunca esperábamos ser seleccionados. Es cierto que el gesto de Noé es digno de admiración por lo que supone el hecho de salvar la vida de una persona, por el valor que tiene la vida de una persona. La vida es el bien más preciado que poseemos. Aunque también pensamos que, seguro que hay muchas historias, realizadas por héroes anónimos, de las que no hemos tenido conocimiento, que también serían dignas de ser premiadas”.

Para el pequeño, este reconocimiento es “una recompensa al deber cumplido. Nunca pensé que me darían un premio, así que cuando fui seleccionado, me dio mucha alegría por el reconocimiento. No solo del programa sino de todo el mundo que a raíz del programa ha tenido conocimiento de lo que sucedió y que me agradece el gesto”.

La reacción de los mayores en el momento del gesto heroico fue de agradecimiento: “La primera fue la madre del pequeño, dándonos las gracias a nosotros, los padres, y a nuestro propio hijo, por haberle salvado la vida a su pequeño. Toda la familia se sintió muy orgullosa de Noé, por haber actuado a tiempo y haber evitado una tragedia. Todos los invitados elogiaron el gesto y se alegraron de que se finalmente todo quedase en un susto”.

Los padres del pequeños superhéroe valoran muy positivamente por el comportamiento que tuvo Noé: “Estamos muy contentos y orgullosos por la reacción que tuvo nuestro hijo. En un segundo tuvo la madurez y la valentía suficiente, a pesar de su temprana edad, para ver la urgente necesidad en una vida ajena, y actuar. Ni siquiera se quitó la ropa, simplemente actuó ante la necesidad. No es fácil “actuar” en momentos de dificultad. En muchas ocasiones, incluso los adultos, nos quedamos petrificados en situaciones de peligro y el mal pasa. Él supo ver todo eso en un instante y actuar, así que nos sentimos muy contentos y orgullosos como padres, al haber demostrado con su gesto su generosidad hacia los demás, sin pedir nada a cambio. Poco puede haber más gratificante que eso. No es necesario ser un superhéroe para ser generoso para los demás, todos nosotros podemos serlo. Así que realmente no lo vemos como un superhéroe, sino como nuestro hijo haciendo lo que es debido”.