Olmo Heredia rueda un cortometraje con la soledad como protagonista

Estar rodeado de gente y sentirse solo es uno de los mensajes que quiere trasladar el cortometrajista Olmo Heredia Blanco con su trabajo Cogli la rosa, donde inmortaliza espacios donde las aglomeraciones son constantes, pero aparece su persona como único protagonista.

Olmo Heredia señala como comienza este proyecto: “Cogli la rosa es un cortometraje que inicié sin pensarlo demasiado. Tenía en mente hacer fotografía de ciudades para posteriormente “vaciarlas” y un día pensé, ¿Por qué no hacerlo en vídeo acompañándolo de una historia? Empecé a grabar tomas aún sin escribir el texto que declamaré con voz en off y que por el cual cada en escena y el todo adquiere sentido. Estoy filmando desde enero de este año y ya que lo hago por pasión, suelo trabajar cuando siento inspiración. Por fortuna no me suele faltar en casi ningún momento”.

El cortometraje constará de unas cuarenta escenas de lugares donde la afluencia siempre es concurrida, pero en este caso solamente aparecerá la presencia del cortometrajista. “Será una reflexión sobre la soledad que cerrará con un poderoso mensaje”, señala.

El objetivo principal de este trabajo es “plasmar sentimientos propios y al mismo inspirar a otras personas. Me he sentido solo durante muchos años estando rodeado de gente; en diversos colegios e institutos sufrí un vacío absoluto por parte de mis compañeros y aunque siempre he sido muy introvertido y me gusta disfrutar en soledad, en demasía duele mucho”.

Este trabajo viene cargado de mensaje. “Quiero transmitir esperanza. Por muy desdichado que sea nuestro mundo, no hay que permanecer al margen del camino. Hay que dar el primer paso y crearlo. Esa es la idea en la que se basa el corto”, asegura Heredia.

El cortometrajista ya ha grabado en lugares como Venecia, Madrid, Nueva York, Boston y París. También formarán parte en la medida de lo posible otras ciudades como Almería, Barcelona y Londres.El proceso para obtener la imagen es la del vaciado: “Vino a mi mente de forma autodidacta: Grabo durante unos segundos y espero a que cada parte del encuadre quede sin gente durante al menos un fotograma. En edición hay que juntar todos los espacios vacíos en uno solo. No puede haber nadie delante o detrás de mi persona. He ahí la parte que requiere mucha paciencia de espera hasta ese momento”.

Según el cortometrajista, la escena más difícil fue Times Square en Nueva York: “A pesar de estar allí un domingo a las cinco de la mañana, había bastante gente y coches. Cuando llegué acababan de limpiar el suelo con agua, por lo que se reflejaban los anuncios luminosos tan característicos de esa plaza y era imposible congelar un fotograma para poder borrar a la gente. He tenido que invertir unas 100 horas de edición en esa toma”.

Olmo Heredia es además cantante lírico: “Practico diversas disciplinas artísticas como el canto, el piano, la poesía, el dibujo... y creo que en algo como el arte todo se puede complementar y es una ventaja poder unir ideas entre diversos campos. Mi sueño principal es cantar en los grandes teatros del mundo y me estoy preparando para ello, aunque creo que hacer solo una cosa en la vida me resultaría aburrido y tendría un sentimiento de vacío, por lo que no quiero restar importancia a otros aspectos. Si mi profesión es una continuación de mis aficiones, no quiero dejar ninguna atrás. Me aporta mucha energía esa transversalidad”.

Para el cortometrajista, “este es el proyecto artístico que más estoy disfrutando de todo lo que he creado hasta ahora. Todo lo hago yo: personaje, dirección, cámara, edición, texto, idea y declamación. Al no depender de nadie, puedo repetir cualquier cosa mil veces”. Su cuenta de Instagram es: @olmo.blanco.