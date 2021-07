Pablo Sáez: "Ganar un certamen de estas características es complicado pero me veo con posibilidades"

Él es Pablo Sáez Ramos. Este almeriense representará a la provincia en el próximo certamen Mister International Spain, que tiene previsto celebrarse el próximo 23 de septiembre en Tenerife. Hablamos con él en estas semanas previas a la celebración del mismo

-Fue aproximadamente con 12 años, ya me llamaba la atención el mundo del modelaje y la actuación aunque, por desgracia, hasta hace relativamente poco no he tenido casi ninguna oportunidad de poder desfilar o actuar

-¿Por qué decidiste presentarte al certamen?

-Paco Wandosell ya llevaba algún tiempo detrás mía buscando darme alguna oportunidad en este mundillo ya que cuando me conoció me vio potencial, algo a lo que le estoy bastante agradecido. En cuanto me ofreció ser Mister Almería no dudé en aceptar con orgullo dicho papel en el certamen.