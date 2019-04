La receta de Paco Romero enamora en las redes sociales en el Concurso Chefs en Casa.

Almería 2019 es un proyecto de todos y se demuestra día a día con las actividades que se realizan y en las que se implican a la sociedad. Un claro ejemplo ha sido la segunda edición del concurso de redes sociales ‘Chefs en casa’, donde las bases del certamen consistían en que los almerienses tenían que grabar un vídeo explicando un plato elaborado por ellos. Una vez subidos los vídeos, han sido los propios ciudadanos los que con sus votos en el perfil social de la Capitalidad en Facebook quienes han elegido a los ganadores.

La concejala del Área de Promoción de la ciudad, Carolina Lafita, ha dado los resultados esta mañana en la sede de la Capital Gastronómica. Han sido tres ganadores que han enamorado a los almerienses con sus propias elaboraciones.

El concurso II Chefs en Casa ha tenido de duración un mes y ha finalizado con 41 vídeos válidos de participación, en la que la página de Almería 2019 ha llegado a más de 13.000 seguidores gracias al concurso.

Paco Romero Forte con 1.318 Me Gustas, ha conseguido el primer puesto tras elaborar unos Raviolines de morcilla vegetal. Además, recibe un premio de 1.000 euros en metálico, un pack de Almería 2019, un pack de Sabores Almería y ser el protagonista de un programa de Interalmería TV donde explicará su receta. El segundo premio ha ido destinado para Agustín Pérez Gallego, con 1.197 Me Gustas, que ofrece un ‘Arroz empedrao almeriense’. Premio de 700 euros, pack de Almería2019 y pack de Sabores Almería. En tercer lugar, Isabel Tapia Roca, con 625 Me Gustas, y Arroz con Bogavante. Premio de 500 euros, pack de Almería2019 y pack de Sabores Almería.

Carolina Lafita ha dado la “enhorabuena a los participantes” y ha manifestado que “es una alegría, especialmente que hayan usado en muchas de las elaboraciones productos de la provincia, como promocionamos desde la Capitalidad y la marca Sabores Almería de Diputación”.