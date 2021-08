Patricia y su ilusión por representar a Almería

¿Le han dicho alguna vez que Almería es un pañuelo? Llamé a Patricia para realizar la entrevista que van a leer y, tras hablar unos minutos con ella, su madre, le quita el móvil y me dice: "José Luis, eres tú, ¿verdad? Tu voz es inconfundible. Soy Esperanza, tu antigua alumna de la Universidad Laboral y vecina de Costacabana”. Lo que le digo:‘un pañuelo’. Suerte que era de las alumnas buenas y cercanas; si no, nos quedamos sin entrevista.

Ante el inevitable desayuno comprobé lo verídico del refranero español: ‘de tal palo, tal astilla’. Pero la mamá se fue apenas hizo las presentaciones y dejó a ‘suPatricia’ y a quien esto escribe. Sentada parecía poquita cosa; pero cuando se levantó a saludarme empezó a subir y a subir. “Es que mido 1’78 y peso 52 kilos. En el colegio esto me causaba problemas porque las niñas se metían conmigo al ser tan alta y delgada; además tenía difemia, lo que me obligó a ir varios años a logopedia. Pero bueno, con bastante fuerza de voluntad por mi parte ya superé todo aquello”.

Con sólo 19 años ya conoce tres residencias. “Yo nací en Ibiza pero con un par de años vine a Roquetas por el trabajo de mis padres. Allí estudié Primaria y ESO y en ‘tu’ Azcona, Bachillerato”. Pues sí, 19 años impartió uno docencia allí. “Al acabar hice un curso de Azafata de Vuelo el pasado año y fui de las pocas que lo superé porque soy buena deportista, especialmente en natación, y eso lo piden mucho. El curso que empieza en unos días voy a estudiar Logopedia en la Univeridad Pontificia de Salamanca. Esta carrera une mis dos pasiones: los niños pequeños y ayudar a quien sufre un problema, como fue mi caso”.

Pues lo tiene claro nuestra Patri. Pero no encaja en lo que nos cuenta su elección como Miss Mundo Almería. “Bueno, eso fueron (y son) cosas de Paco Wandosell. Yo di el estirón con 13 ó 14 años y cuando nos conocimos de casualidad, se fijó en mí. Me pidió algunas fotos, las mandó a la Agencia pero cuando vieron mi edad me dijeron que esperase a ser mayor de edad. Eso sucedió el año pasado y ya empezaron a llamarme”. Y casi fue llegar y besar el santo.

El nefasto 2020 nuestra Patricia cumplía 18 años; pero ya saben lo que nos vino aquel año. La anterior Miss Mundo Almería 2019, Ana García, a quien también trajimos a estas páginas y que fue Miss España, amplió su reinado un año más. Pero llegó 2021, ya se pudo reanudar el Certamen, y este fue el turno de Patricia. Las fotos que tenía la Agencia salieron del cajón donde llevaban un año guardadas e impactaron en el Jurado. Fue seleccionada para realizar un casting, que no podía ser presencial por la pandemia, y resultó elegida Miss Mundo Almería 2021. Aún sigue sin creérselo del todo un par de meses después.

“Es que fue todo tan inesperado que no he tenido tiempo de digerirlo... Un día me llamaron por teléfono y me dijeron que había sido la ganadora; pero entre el tiempo que hacía de aquello y lo mucho que me absorbía el Curso de Azafata, no sabía de qué me estaban hablando. Hasta que ya aterricé y me di cuenta de lo que todo ello significaba”.

Aquí le sucedió la primera anécdota de su aún corto reinado. Las cosas de su abuela María. “Ella siempre me decía que comiera más que estaba muy delgada y que eso no era bueno. Pero cuando le conté que había ganado y tendría que participar en Miss España, se retractó de todo lo que me había dicho durante tantos años y ahora me limita la comida para que no vaya a engordar”. ¡Ay, las abuelas, las abuelas!

Ya no quedan vestigios del desayuno que habíamos pedido en una cafetería en la misma orilla del mar hacía más de una hora. Lugar de ensueño. Pero Patricia ya se había soltado y no había manera de pararla. Me encanta el lema del Certamen: ‘Belleza con propósito’ Y es que no se trata sólo de ser más o menos guapa sino de tener unos valores que te definan. Yo quiero realizar una defensa de la poseidona y así cumplo dos objetivos: ayudo al medio ambiente y contibuyo a difundir la imagen de Almería, en cuyas aguas existen los mayores bosques del mundo de esta valiosísima planta subacuática, concretamente en el Parque Natural del Cabo de Gata. Estoy muy ilusionada”.

Pues casi dos horas llevamos ante ya los restos del que fue nuestro desayuno y la entrevista debe tocar a su fin. Pasado, presente... y futuro. “Lo más inmediato es irme a Salamanca, como te he dicho, a estudiar Logopedia. Son cuatro años y si me licencio, no va a ser para colgar el título. Evidementemente, voy a intentar dedicarme al mundo de la moda pero para nada voy a olvidar mi idea de ayudar a los niños que necesiten un logopeda y, tarde o temprano, abriré un gabinete. Y volveré a hacer deporte que es algo que me encanta. Iré a un ginmasio en Salamanca y haré natación en Almería”. Así de sencilla es nuestra Patricia.