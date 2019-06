Pedaladas por una hermana hasta Finesterre

“No sé si quiero terminar el viaje porque ahora la llevo conmigo, al cuello en un pequeño colgante y la siento cerca. Sería como quitármela de encima”, entre lágrimas y con la voz rota Antonio J. Sánchez Nieto, recuerda a su hermana Marga y habla sobre el motivo que le está llevando por toda la geografía española en bicicleta. El objetivo, trasladar parte de las cenizas de su hermana hasta Finisterre, para terminar con el sueño de ella.

Margarita Sánchez tenía un velero y era una apasionada del mar. “Me hablaba de cruzar el océano”. Su pérdida fue el pasado 12 de marzo con 43 años. El hígado le empezó a fallar y después del trasplante su debilidad provocó que su corazón se parara.

Pero no se paró el de su hermano que, aunque roto, decidió cumplir la ilusión de su hermana y el mérito no es poco por su propia situación. Es legionario, tiene 42 años y está jubilado desde 2012 por un accidente de moto que le dejó con un 48% de discapacidad. “No soy ciclista, pero el año pasado participé en La Desértica. Tengo una lesión en una pierna que no sé como me aguanta. Pensaba que no iba a llegar ni al primer día. Además, tengo dos placas en la espalda. Voy con un remolque donde llevo una tienda de campaña pequeña, algunas cosas que necesito para este viaje y a la perra”.

Más de 1.200 kilómetros desde Cabo de Gata hasta Finisterre y muchos momentos que pesan por el agotamiento: “Es muy cansado. La sierra de Gredos no la hago más, ni en coche. Mientras pedaleo, río, lloro...”.

Además de honrar a su hermana, otro de los motivos era animar a sus padres: “La pena no se la voy a quitar, pero en estos días se están preocupando por mi. Ha sido un golpe muy duro para toda la familia y quería salir de la zona de confort. Está siendo bueno para mi y para los míos por el apoyo que estamos recibiendo”.

Durante la aventura cuenta con el apoyo de multitud de personas con las que no contaba, muchas de ellas llegadas de las redes sociales. “He estado poniendo fotografías en mi muro de Facebook y me escribe gente que no conozco dándome ánimos. Algunos me han pagado alguna noche de hotel para que no estuviera en el camping. Se ha ido de las manos, incluso me han ayudado a reparar el carro. Es el camino de mucha gente”.

Durante todo el viaje está teniendo la compañía de Jimena, una perra de raza bodeguera, de seis meses, que regaló a su hermana poco antes de fallecer: “Las noches son complicadas, pero se ha convertido en mi compañera. Me despierta si escucha cualquier ruido”.

Muchas han sido las empresas y las personas que han querido colaborar con el almeriense. Ya le quedan pocos días para llegar y como dice en su último post de Facebook: “Ya queda nada hermana. Déjame disfrutar de tu compañía un par de días más”.