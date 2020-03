Pequeñas zancadas por la igualdad.

La comunidad educativa del Colegio Virgen del Mar se reunió en torno al Torreón de Cabo de Gata para participar en una carrera solidaria por la igualdad y en prevención de la violencia de género. De esta forma tomaron la palabra y se pusieron en acción para luchar por la igualdad entre hombres y mujeres.

Tanto el alumnado como el profesorado llevaron camisetas moradas con el logotipo del Colegio contra la violencia. Es el logotipo diseñado por una alumna de 5º de primaria, que ha resultado ganadora en el concurso celebrado con anterioridad.

Tras acabar la carrera el alumnado de secundaria leyó el siguiente manifiesto por el Día Internacional de la Mujer: "El 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer; levanto mi voz y tomo la palabra para declarar que soy de la Generación Igualdad y me comprometo a trabajar para acabar con las desigualdades que aún existen entre mujeres y hombres. Tomo la palabra para reclamar el derecho de las mujeres a tener el control sobre nuestras vidas; tomo la palabra para demostrar que sin nosotras no se mueve el mundo; tomo la palabra para lograr que todas y todos tengamos una vida digna; tomo la palabra porque quiero que se me escuche y ejerzo mi derecho a ocupar el espacio público; tomo la palabra porque quiero decidir sobre mi cuerpo; tomo la palabra porque quiero caminar sin ser agredida; tomo la palabra porque no quiero ser acosada; tomo la palabra porque quiero que la economía tenga una relación sostenible con la naturaleza; tomo la palabra porque quiero una vida mejor; tomo la palabra porque quiero que se visualice y se reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y de cuidados".

Volvieron al colegio, donde los padres y madres prepararon un desayuno saludable. Al ser Ecoescuelas y Centro promotor de Convivencia prepararon un bocadillo de tomate, jamón o atún y en un ambiente distendido y festivo para acabar el día.

Estas actividades y otras muchas que se realizan este curso en el colegio están incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de Género.

Es una escuela pública, comprometida con los valores democráticos, donde trabajan para que el alumnado aprenda a percibir, comprender y utilizar sus emociones para evitar la violencia.