Periodismo, solidaridad, educación y cultura, Premios Diario de Almería

Son once años de vida y muchos los personajes que aparecen en las páginas de Diario de Almería. Desde que este medio cumplió sus cinco años se galardonan a personas o entidades que, de un modo u otro, destacan como almerienses en algún sector de la sociedad. El periódico celebra su sexta edición el próximo miércoles 7 de noviembre a las 21:00 horas.

Los galardonados con los Premios Diario de Almería son: Isabel Jiménez (Proyección Internacional), Festival de Teatro de El Ejido (Cultura), Universidad de Almería (Proyección Social) y María del Mar Pageo (Vida Ejemplar). Además de los premiados, la Compañía Yllana con la representación de The Opera Locos, donde la música clásica, el teatro y el humor serán los ingredientes principales.

El Jurado de los Premios los conforman el abogado José María Requena, como presidente, los empresarios, José Antonio Picón, Juan Quesada y Andrés Montiel; el cronista Antonio Sevillano; el gerente de Diario de Almería, Emilio Osorio y el director del periódico, Antonio Lao.

Al día siguiente de la gala se publica un suplemento especial con lo que ha acontecido en este año que toca a su fin con el nombre de Diario del Aniversario.

Según el director de Diario de Almería, Antonio Lao, los premios "reconocen la labor de los almerienses, de aquellos que han dedicado toda su vida a Almería y a los que triunfan fuera de ella, a los innovadores, a aquellos que con su labor, a veces callada, han logrado que esta provincia sea cada día más grande, más habitable, más creativa y más solidaria".

Lao explica la apuesta del periódico, que forma parte del Grupo Joly, de las nuevas tendencias y narrativas: "Hay que confiar en que el periodismo de calidad va a sobrevivir; yo creo en ello. Lo necesitamos y tenemos que guardarlo, adaptado a las tecnologías, a los usos y hábitos de nuestro tiempo. Más del 80% de nuestros lectores lee las noticias en el móvil. Negar esa realidad es negarnos a cumplir con nuestra obligación de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Puede que las nuevas generaciones no tengan el hábito de leer el diario en papel, pero eso no significa que no se interesen por las noticias".