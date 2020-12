La Plaza Vieja, epicentro de esta Navidad para que la ilusión llegue a los más pequeños

Visitar la Plaza Vieja es como adentrarse en un cuento de Navidad y disfrutar con la fábrica de caramelos, entregar la carta en el Buzón Real, recrearse con la iluminación, hacerse un selfie frente a la fachada decorada del Ayuntamiento y participar cada día en un cuentacuentos, musical y demás actividades culturales que se celebrarán hasta el 5 de enero. Es la propuesta imaginativa del Ayuntamiento para que los más pequeños puedan pasar unas fiestas agradables, dentro de estrictas medidas de seguridad, y en el caso, de los espectáculos, con reserva previa en la web www.almeriaculturaentradas.es

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, inauguró, junto a la joven 'influencer' Laura López, la iluminación extraordinaria y manifestó que “la Plaza Vieja será el epicentro cultural de las actividades destinadas a los más pequeños de la casa. Contamos con iluminación extraordinaria, decoración y ambientación muy navideña para hacer de este espacio un lugar confortable y acogedor de cara a las próximas fechas, en las que se intensificarán las actividades a partir de que se den las vacaciones escolares”. Esta frase la desarrolla asegurando que “es un espacio que hemos habilitado con mucho cariño e ilusión para los niños y niñas que tan bien se han portado este año, entendiendo que es un año diferente pero que pronto, con el esfuerzo de todos, podremos volver a la total normalidad”.

A su lado estuvo la almeriense Laura López, más conocida como Laura LP, un ciclón en redes sociales, con 563.000 seguidores en Instagram y tiktokera con 3,5 millones de fans. “Estoy muy agradecida y orgullosa de que el Ayuntamiento me permita participar en esta actividades, me hace mucha ilusión. La verdad es que estoy pensando en cómo mostrar en Tick Tock la preciosa Plaza Vieja”. Y recordó que “siempre me han encantado las navidades en Almería, han sido entrañables y me gusta el ambiente familiar y tradicional que se respira en la ciudad”.

En la Plaza Vieja los más pequeños se van a encontrar con una iluminación especial y ambientación extraordinaria todos los días, fachada del Ayuntamiento incluida. Desde el pasado 18 de diciembre hasta el 4 de enero habrá actividades para público infantil, más de una docena. Serán espectáculos gratuitos pero con entrada que se sacará a través de la web www.almeriaculturaentradas.es

En enero se sumará el Festival de Teatro Infantil de Almería. Se podrá traer la carta y entregarla en el Buzón Real y alfombrado. Y a partir del 2 de enero y hasta el 5 de enero estarán las carrozas de los Reyes Magos. En definitiva, una Plaza Vieja en la que convertirse en protagonista de una Navidad de cuento.