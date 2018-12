El vicepresidente de Diputación apuesta por la familia como nexo de unión en el Pregón de Navidad

El vicepresidente de la Diputación, Javier A. García, ha sido el encargado de pronunciar el IX Pregón de Navidad que organiza cada año la Asociación de Amigos del Belén. En un emotivo acto, arropado por representantes de diferentes instituciones y miembros de la sociedad civil, García dio la bienvenida a las fiestas de Pascual con un pregón cargado de simbolismo y emotividad en el que destacó el papel de la familia y la inocencia de la niñez, como nexo de unión en la sociedad actual.

El acto fue conducido por el presidente de la Asociación Almeriense de Amigos del Belén, Manuel Martínez, quien destacó del pregonero su “brillante cualificación profesional, formidable capacidad humana y cristiana y su conocimiento y empatía por los demás. Nunca le falta una sonrisa y sus múltiples habilidades le acompañan en la vida y en la gran carrera que desempeña”.

Seguidamente, el diputado de Presidencia, Fernando Giménez, fue el encargado de presentar al pregonero del que destaco que es modelo de amistad por su generosidad, buen corazón y sobre todo por su humiladad: “Eres el primero en llegar y el último en irte. Trabajador incansable y entregado. Has tenido un buen ejemplo para ello, a nuestro presidente, Gabriel Amat. Hemos pasado momentos difíciles en los que siempre ha predominado tu optimismo, inteligencia y capacidad de trabajo”.

Asimismo Giménez, destacó sus valores como base del talento y la brillante gestión que desempeña en la Administración: “Javier es una muy buena persona cargada de talento que le hacen ser un fuera de serie en la gestión y el liderazgo político. Personas así ennobleceis la tarea de la administración y gobierno público. Mas allá de ganar o perder, siempre hemos tenido claro que remábamos con alguien que predica con el ejemplo y que demuestra que merece la pena seguir luchando por una Almería mejor”.

Emocionado por poder pronunciar el Pregón de la Navidad, el vicepresidente de la Diputación agradeció a la Asociación de Amigos del Belén, la oportunidad de volver a su niñez recordando sus primeras navidades: “Compartimos con esta asociación, su espíritu por conservar las tradiciones en las que la Navidad cobra su sentido más especial a través del belén. Me vienen a la mente aquellos momentos maravillosos de mi infancia. Montando el Belén junto a mis padres y hermanos. La ilusión y la imaginación de aquel niño me emocionan hoy, sabiendo que aquellos tiempos pasados van grabados a fuego en mi memoria junto al cariño que nos une en mi familia. Si todavía soy un poco niño y aún me lleno de sueños y tengo ilusión por las responsabilidades del día a día es un poco por aquel niño que crecía y se forjaba en una familia unida, también en Navidad en torno al Belén y a los olores y sabores de aquellos dulces y comidas que con tanto cariño preparaban en casa”.

Asimismo, Javier A. García ha destacado el papel que juega la familia como pilar de nuestra sociedad: “En los últimos años, hemos vivido la sustitución del belén por el árbol de Navidad, los Reyes Magos por Papá Noël… Por ello, cuando en estos momentos en el que en el ambiente se empieza a notar la llegada de la Navidad, es cuando tenemos que recordar el sentido cristiano con el que se debe vivir: con humildad y gratitud, con generosidad y solidaridad, pero, sobre todo, en el hogar, en la familia. Pocas ocasiones nos unen tanto en estos días entrañables en los que convertimos nuestros hogares en puntos de encuentro de familiares y amigos”.

Sobre la importancia de conservar las tradiciones y celebraciones, también se ha referido el vicepresidedente en la que ha destacado el papel de la Diputación: “La Institución Provincial se vuelca con todas aquellas iniciativas que permitan recuperar tradiciones y celebraciones que fueron y son seña de identidad de nuestros municipios. Desde la cultura hasta el patrimonio. Nuestra provincia es rica heredera de civilizaciones anteriores que a su paso por nuestra tierra nos han dejado un valioso legado que también contribuimos a mantener para orgullo de nuestros vecinos y de los turistas que nos visitan.Somos una tierra solidaria, hospitalaria y bondadosa. De personas trabajadoras que han ganado con mucho esfuerzo lo que tienen y que abren sus brazos para recibir a quienes nos visitan logrando que nadie se sienta extraño”.

Tras el discurso de Javier A. García, los asistentes disfrutaron de un Concierto de Navidad a cargo del Coro de la Salle que puso el punto y final a un acto con la Pascua, comienza a sentirse entre los almerienses.