Profesores del IES Sabinar de Roquetas cantan ‘Resistiré’ a sus alumnos

Resistiré es, sin duda, el himno de la lucha contra la covid-19. Uno de los sectores más afectados, por los cambios que se han producido, ha sido el de la educación. Los profesores se han volcado con sus alumnos y las iniciativas son múltiples. Es el caso de los docentes del IES Sabinar de Roquetas de Mar, que han puesto su voz al tema del Dúo Dinámico para dar fuerzas a sus estudiantes. Trini Cámara González, profesora de Tecnología y jefa del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación del centro, explica todos los detalles.

La profesora explica cómo surge la idea de realizar este vídeo: “Surge a raíz del desasosiego que los alumnos están sintiendo con esta nueva situación que estamos viviendo, en la que les hemos cambiado su rutina. Están encerrados en casa sin poder ver a sus amigos, tienen que organizar su tiempo para las distintas materias siendo autodidactas en muchos casos. Me lo comentaba, un poco abatido, un alumno de Bachillerato hace poco: profe, me está costando mucho seguir el ritmo de algunas asignaturas por mi cuenta, soy muy poco autodidacta, me cuesta mucho organizarme. Otra alumna me comentaba que echaba de menos el instituto. Ya hay que estar agobiado para eso... Imaginaos los niños que están en cursos inferiores. Nosotros estamos ahí para ayudarles en todo lo que podemos, a todas horas, pero somos conscientes de sus circunstancias. Los conocemos y nos preocupamos”.

Cámara señala el principal objetivo de este videoclip: “Queremos transmitir a nuestros alumnos mucho ánimo y esperanza en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir. Nos han obligado a encerrarnos y a trabajar telemáticamente con ellos, les mandamos tareas y nos preguntan dudas, es un tiempo nuevo donde todo ha cambiado, excepto nuestra ilusión por seguir enseñando. Esta ilusión se la queremos transmitir también a ellos. Ilusión y esperanza en tiempos hostiles”.

Desde casa, los profesores mandan a sus alumnos “alegría que les puede faltar; mucha fuerza, porque cuando llegue el momento, saldrán a la calle más fuertes; vitalidad que a ellos les sobra pero que ahora está un poco aletargada y, por supuesto, todo nuestro cariño y decirles que también les echamos de menos”, apunta la profesora.

Los estudiantes del instituto de Roquetas de Mar se han sorprendido de esta interpretación porque “los hemos hecho partícipes de un poquito de nuestra intimidad hogareña causando su asombro al vernos fuera del ambiente del instituto; también les ha divertido y emocionado el hecho de que, desde nuestras casas, encerrados, estemos acordándonos de ellos”, manifiesta Cámara. En el videoclip han participado los profesores del instituto y el encargado del montaje ha sido el profesor de Tecnología, Eduardo Baeza.

Actualmente, están funcionando con formación telemática: “Ahora más que nunca es la manera que tenemos para seguir con el proceso educativo. A través del correo, plataformas y videoconferencias tratamos de que nuestros alumnos sigan aprendiendo, adaptando también los ritmos de aprendizaje a las circunstancias de cada uno”.

La profesora describe la situación actual: “Hemos tenido que adaptarnos todos de un día para otro a esta nueva forma de enseñar; sin ayuda y buscando nosotros mismos la forma, siendo conscientes de que muchos de nuestros alumnos viven en situaciones desfavorecidas y con dificultades para tener ordenador o una simple conexión a internet. No todas las familias tienen las mismas posibilidades, la brecha económica en estas circunstancias se agrava mucho más, por eso sabemos que cada alumno tiene en casa sus circunstancias y cada familia sus prioridades para salir adelante”.

Cámara también saca lo positivo de esta situación: “Este cambio obligado en nuestra forma de vida ha hecho que, en poquísimo tiempo, nos hayamos familiarizado con el tema digital a un nivel impensable hace unos meses si nos hubiésemos visto dando clase a través de videoconferencias o, incluso, haciendo exámenes a través de plataformas. Lo que hubiese costado meses de formación, lo hemos hecho posible en tiempo muy breve para nosotros y para nuestros alumnos”.