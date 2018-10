Quince bicicletas y un reto solidario llevan la felicidad a los niños de Argar

La Diputación Provincial de Almería entregó ayer por la mañana 15 bicicletas a los niños de la Asociación ARGAR como parte del reto solidario que llevó a cabo el 'Colectivo Cuquiline' durante la celebración de la 'Trackman Cycling' el pasado mes de mayo en el Circuito de Velocidad del municipio de Tabernas.

El vicepresidente Javier A. García, entregó las bicicletas a los niños en un emotivo acto junto a los padres, miembros de la Asociación ARGAR y de la organización tanto de la Trackman como del Colectivo 'Cuquiline'.

García explicó ayer "llevo trabajando 15 años en la administración pública y hoy es uno de los días, si no el más importante, para mí como cargo público. Desde la Diputación colaboramos con ARGAR en todo lo que está en nuestra mano y desde diferentes áreas porque como institución nuestro papel es poner las herramientas que están en nuestra mano para sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. Si no existieran asociaciones como ARGAR, habría que inventarlas, ellos y la gran red de voluntarios y familias que mueven lo son todo".

La presidenta de ARGAR, Rosa María Onieva, apeló a la unión para lograr nuevos retos para los niños de la Asociación: "En los proyectos solidarios tenemos que estar muchos, no parte de una persona o una entidad. Si todos no aportamos, no conseguimos más fondos para investigación o para que la calidad de nuestros niños sea mejor. Almería es muy solidaria y gestos como éste lo demuestran".

Francisco Reyes desde la organización de la Trackman ha explicado el papel de la ONG 'Bikes for education' cuyo 'leiv motiv' es proporcionar bicicletas a los niños que viven en zonas desfavorecidas o que atraviesan una situación delicada para promover la educación, la formación y la felicidad de los menores: "Desde la primera hasta la última persona que colabora con este evento coincide en que ha merecido la pena, la causa nos llena, si pudiéramos hacerla todos los meses lo haríamos porque estas cosas son las que dan sentido a tu trabajo".

Por último, desde el colectivo Cuquiline, Antonio Rubio ha explicado el fin benéfico y solidario que tienen todas sus iniciativas que seguirán llevando a cabo por toda la provincia y para todos los fines sociales posibles.

De esta forma, los pequeños podrán disfrutar de este nuevo material y sus sonrisas se ampliarán gracias a este regalo. Este tipo de ayudas colaboran con la asociación para mejorar la infancia.