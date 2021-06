RVFV visita La Resistencia y le habla a Broncano de los mejores bares de Pescadería

El artista almeriense RVFV (Rafael Ruiz), autor de 'Mirándote' o 'Prendío' entre otras muchas canciones, visitó este jueves La Resistencia, el programa que presenta David Broncano en #0 de Movistar +. Es la primera vez que el trapero de Pescadería concede una entrevista en un medio de comunicación nacional, con la única excepción de su aparición en un reportaje de El Hormiguero en 2019 donde se comparaba el reggaeton con la ópera.

"No tengo mi imagen muy explotada, la verdad, porque no doy entrevistas. Me da como rollo, pero aquí estoy más en mi hábitat. Esto es la élite, así que primero era venir a la Resistencia y ya de aquí podemos ir a otros sitios", se sinceraba el almeriense.

Durante la entrevista, RVFV habló de Almería y del barrio de Pescadería, "un barrio que es calidad, es jamón", según el cantante. "¿Por qué se llama Pescadería? Pues ni idea, tenemos un ancla, está al lado del puerto, será por eso", explicó. En el fluir de la conversación, más que entrevista, como es habitual en La Resistencia, Broncano le preguntó su pescado favorito: "Me gusta la sardina", aseguró para después decir que no le gusta el muy almeriense gallo pedro "porque es muy difícil de comer".

Siguiendo con el tema gastronómico, Broncano le pidió que le recomendase algunos bares del barrio de Pescadería y RVFV mencionó Los Sobrinos, al que le dio cinco estrellas, La Lonja y el Bar Mi Fran, "el mejor para irse a las 3 de la tarde con los colegas a tomarte algo". Sobre este último estuvieron leyendo las reseñas de los clientes en Google, encontrando una que causó las risas del público: "El Jose se toca los huevos y te hace más tostadas". En el tono de broma habitual del programa, RVFV defendió al camarero diciendo que "si es verdad que a veces lo ves ahí en la puerta fumando, pero que se pone rápido al jaleo; es calidad".

Durante la entrevista no faltó tampoco la referencia a uno de los mayores hándicap de Almería: su conexión en tren con Madrid. "¿Has venido en tren? Tiene mucho encanto, con esas 15 horas de viaje", preguntó Broncano, a lo que RVFV respondió con ironía: "son 19 horas, hermano".

Uno de los mejores regalos y la nueva canción con Omar Montes

Como es habitual en La Resistencia, los invitados llevan regalos al presentador. RVFV consiguió entrar en el "top 3" de regalos de esta temporada, según comentó el propio David Broncano. El cantante almeriense llevó una camiseta de una marca que le patrocina y unos tenis personalizados con la cara de Broncano y la frase "Broncano me la agarra con la mano" en la puntera.

RVFV visitó el programa de Movistar + para promocionar su nueva canción con Omar Montes, 'No quiero amor' que se estrenó anoche. En menos de 12 horas ya tiene más de 120.000 reproducciones en Youtube.