Regreso a Belén desde el Lejano Oeste

Contar uno de los hechos religiosos más importantes al más puro estilo del Lejano Oeste fue el objetivo del nuevo club creado con el nombre de Dixie River Western Friends. El nacimiento de Jesús fue el hilo conductor del cortometraje que lleva el título de Regreso a Belén.

Andrés Francisco García es el guionista y director de este cortometraje tan especial y realizado con tanto cariño. “El argumento va sobre dos soldados confederados. Es la guerra y desertan. Uno de ellos en vez de robar dos gallinas porque es la guerra, roba el banco. El otro se mosquea, muere, y lo que hace es coger el dinero. Y se va a Belén, donde él nació. Se encuentra las Minas de la Partala cerradas por la culpa de la guerra y la gente está pasando hambre. Él no es un asesino. Cuando aparece se encuentra hambre y reparte el dinero. Se encuentra a una pareja, José y María, que no tienen donde dar a luz. No hay nada de agresividad en el cortometraje porque el protagonista es el Niño Jesús”, explica.

El director señala que con este cortometraje se ha pretendido realizar una actividad para el pueblo de Benahadux donde se homenajea a sus vecinos: “Somos gente sencilla del municipio y que nunca han grabado nada. Todos se estrenan. Nosotros no vamos a competir con nada, ni con nadie, ni a nivel como Club ni como actores. He cogido a la gente que jamás ha participado, pero que al mismo tiempo nunca pensaban que iban a participar en algo”.

En este cortometraje sobre el nacimiento del Niño Jesús se hace un pequeño guiño a tres personas importantes del pueblo: “Uno de ellos es Manuel Salas, que es el historiador de Benahadux y siempre está haciendo cosas por la arqueología de Almería; María Molero, siempre fiando a gente y ha ayudado mucho, ella siempre ha dicho que no se preocupasen porque nadie va a pasar hambre en Benahadux; y Paco Rodríguez El Porche que es una persona muy querida en el pueblo y sí ha hecho teatro”.

La creación de este club se ha hecho con el objetivo de unir a todos los que aman el western en la provincia: “Almería es el paraíso del western. Hay muchos clubs, pero este no va a tener ni socios propios. Lo que hagamos por el western llamaremos pertenezcas al club que pertenezcas. No importa que estés en ningún club”.

De esta forma, nace Dixie River Western Friends con ganas de hacer multitud de actividades por el western y por su difusión en la provincia de Almería. Estos amigos del Lejano Oeste surgen con muchas ganas y este cortometraje demuestra que, a pesar de no ser actores, su labor de divulgación será una constante. La sede es la casa de Andrés Francisco García que está tematizada en el oeste y se ubica en El Chuche (Benahadux).