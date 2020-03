Seguimiento del paciente anticoagulado desde la oficina de farmacia almeriense.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería ha organizado recientemente, en colaboración con Daiichi-Sankyo, el taller práctico ‘Atención del paciente anticoagulado desde la oficina de farmacia’, con el objetivo de conocer de primera mano las últimas novedades en terapias anticoagulantes, así como poder resolver de manera ágil las cuestiones más frecuentes que surgen durante el proceso de uso de estos fármacos. Entre ellos, interacciones, controles de INR (tiempo de protrombina), dieta, ventajas e inconvenientes de los nuevos anticoagulantes frente a la terapia convencional, y los protocolos antes y después de una intervención, entre otros.

La jornada, que fue presentada por la presidenta del Colegio, Gema Martínez Soler, contó con la participación de Carlos Gómez Navarro y Jesús González Oliveros, cardiólogo y hematólogo, respectivamente, del Hospital Universitario de Torrecárdenas.

Los anticoagulantes reducen los riesgos de sufrir ataques al corazón y previenen la formación de coágulos en la sangre, por ello, Gómez Navarro valoró de manera positiva el taller, de marcado carácter práctico, ya que “son tratamientos que vienen del especialista o del médico de atención primaria pero que tienen muchos controles en el día a día, muchos cambios, y el farmacéutico es el primero que los ve y los detecta porque es el profesional de salud más cercano al ciudadano”.

En este sentido, el cardiólogo explica que “ha cambiado completamente el manejo de estos pacientes. Antes dependían de unos controles en enfermería o de hematología y ahora, con los nuevos anticoagulantes, se le ha dado más libertad al paciente, que no tiene esos controles, pero no por ello hay que reducir el cuidado ni quitarle importancia, porque no dejan de ser anticoagulantes y no nos podemos relajar por ello. Tanto el paciente como el farmacéutico deben conocer cómo llevar el tratamiento, cómo discontinuarlo, como reiniciarlo”.

En cuanto al protocolo a seguir antes y después de una intervención, ambos doctores coincidieron en que hay que derribar muchos mitos en relación a las terapias puente con heparina, ya que están desaconsejadas en la mayor parte de intervenciones de pacientes que se encuentran anticoagulados, muy al contrario de lo que se viene haciendo en la práctica clínica habitual, que puede exponer al paciente a riesgos hemorrágicos innecesarios.