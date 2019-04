Sekiro, el nuevo reto para amantes de lo imposible

Mueres y te levantas y nuevamente vuelves a morir. Y así en un bucle infinito hasta que desistes o por el contrario te armas de paciencia y poco a poco consigues dominar las mecánicas del videojuego y finalmente la sensación de éxito te embriaga cuando ves morder el polvo a ese jefe final que te ha provocado pesadillas las tres últimas noches. Una experiencia que muchos jugadores sufren a diario con títulos exigentes que ponen a prueba su estoicismo y sus ganas de sufrir por su elevada dificultad. Un tema recurrente y que de vez en cuando vuelve a la actualidad en el sector con la llegada de algún título que roza lo imposible como es el caso de Sekiro: Shadows Die Twice, la última producción de From Software, los responsables de las sagas Dark Souls y Bloodborne. Su extremada dificultad ha incendiado las redes sociales y los foros clamando por un modo de dificultad más sencillo ante la crueldad de este título que no perdona un fallo.

Una petición que ha provocado una división de opiniones y que enfrenta a los puristas de este tipo de videojuegos que esgrimen que hay muchos otros a los que jugar y que si se busca un reto Sekiro es uno de los pocos que pone a prueba la habilidad, la paciencia y las ganas de superación, con los jugadores más casual acostumbrados a tener todo tipo de ayudas en pantalla y la sensación de ir casi guiados sin necesidad de pensar en exceso y que solo deben centrarse en la acción.

Dos opiniones que han convertido en tendencia a Sekiro, un juego de acción y aventuras en tercera persona con elementos de rol que nos permite viajar al mundo de finales del siglo XVI, en el declive de la era Sengoku y el fin de un gran imperio en Japón, en un periodo muy sangriento en el que la muerte acecha en cada esquina. El título de From Software, compañía conocida y reconocida por juegos de grandísima calidad y acabado y por una dificultad endiabla, nos pone en Sekiro en la piel de un guerrero cuya misión es rescatar a su amo, un joven señor, al tiempo que busca la venganza sobre su archienemigo. Y para conseguirlo ten por seguro que morirás muchas veces. Y en alguna de ellas pasará por tu cabeza tirar la toalla. ¿Es posible rebajar la dificultad de esta propuesta?

Jugadores han creado un mod que se puede utilizar en la versión de PC y que ralentiza a tu antojo la velocidad de ataque de los enemigos lo que rebaja drásticamente la dificultad

Hay que recordar que muchos jugadores han dejado a medias los títulos de la saga Dark Souls y Bloodborne por esta razón. Por ello muchos ahora solicitan a sus creadores algún tipo de bonificador para derrotar a los enemigos cuando morimos repetidamente. O, ya siendo más extremos, la reducción del daño y las diferentes mecánicas de ataque.

Tal corriente de opiniones ha llevado a algunos jugadores a crear un mod que se puede utilizar en la versión de PC y que ralentiza a tu antojo la velocidad de ataque de los enemigos lo que rebaja drásticamente la dificultad.

Una solución que ha enervado a los seguidores de la saga que defienden a su creador Hidetaka Miyazaki cuando apunta que “no creo que haya estado alentando a los jugadores a jugar títulos difíciles. Mi planteamiento es dejarles experimentar la sensación de logro que se consigue al superar las dificultades del camino”.

Algunos jugadores terminan Sekiro en apenas 50 minutos cuando su duración para un jugador corriente puede llegar a ser de 40 horas

Una satisfacción al superar un título casi utópico que en algunos casos ya roza lo surrealista al haber ya jugadores, en el otro extremo, que terminan el juego en apenas 50 minutos cuando su duración para un jugador corriente puede llegar a ser de 40 horas.

Al final, la habilidad y el tesón de los jugadores son los factores que terminan determinando si preferimos un reto y sufrir y disfrutar a la vez o un paseo sin agobios. Tú decides.