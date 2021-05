Stancu Bianca Andreea, una Miss que se preocupa por el Medio Ambiente

Stancu Bianca Andreea, tiene 21 años y es de Rumania. Hace 5 años y medio su familia decidió mudarse a España para ofrecerle un futuro mejor a ella y a su hermano. “En la provincia de Almería es donde termine mis estudios de la ESO y Bachillerato. Al finalizar mis estudios, tenía muy claro que mi siguiente paso sería obtener la licencia de tripulante de cabina de pasajeros. Desde siempre me he identificado con este puesto de trabajo, me define completamente. Por la situación actual, no conseguí todavía volar, pero estoy preparándome todos los días porque sé que estoy cada vez más cerca de conseguirlo” apunta la joven.

Aunque siempre se ha sentido atraída por el mundo del modelaje y la fotografía, todo su tiempo lo ha dedicado a sus estudios, eran su prioridad. “Hace un año conocí al diseñador Néstor Jiménez, quien actualmente es mi representante, maestro y un gran apoyo. El me dio la oportunidad de lucir sus creaciones en un desfile y desde entonces quede atrapada en este mundo que tanto me gustaba, pero nunca le prestaba la atención necesaria. Desde ese momento no pare en participar en desfiles y de prepararme como modelo y Miss. Me di cuenta que los sueños no se cumplen, como cuando uno cumple los años, los sueños se trabajan, se estudian, tienes que luchar por lo que quieres”, apunta.

Actualmente represen a la provincia como Miss Tierra Almería en el certamen Nacional Miss Tierra España. “Es un certamen donde califican la belleza integral, seguridad, elegancia y porte que poseen las candidatas al título. Las participantes y ganadoras le dan significado e importancia a esta competencia promoviendo causas ambientales de relevancia e involucrándose activamente en la preocupación por la preservación de la madre tierra” explica.

Ahora lleva a cabo su proyecto Nuestra huella verde “que tiene como objetivo crear conciencia ambiental. Empezaré desarrollándolo a partir de mañana lunes, realizando varias actividades con los alumnos de la residencia Carmen de Burgos de Almería. Dichas actividades consisten en una exposición sobre el medio ambiente donde vamos a debatir los problemas más importantes con los que nos estamos enfrentando y encontrar soluciones, seguido de una recogida de residuos en los exteriores. No nos vale solo hablar sobre los problemas, hay que actuar, porque nosotros somos parte de la solución”, explica.

“Las problemáticas ambientales amenazan a nuestro planeta y a toda la población actual y futura. Así que tengo en mente seguir con mi proyecto, crear conciencia y dejar mi huella verde en toda la provincia, transmitiendo mi energía a todas las personas que están dispuestas a luchar por un mundo mejor, porque nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo”, subraya.

En cuanto al futuro, Stancu Bianca Andreea apunta que “mi aspiración en este momento como Miss es poder lograr representar España a nivel internacional y para eso me estoy preparando todos los días porque considero que con trabajo, constancia, actitud y ganas todo se puede lograr”.

“Tengo decidido de que me quiero dedicar al mundo de la aviación, así que de momento estoy segura que puedo compaginar las dos cosas. Todavía no puedo percibir mi futuro sin una de las dos cosas”, confiesa esta joven a la le apasiona leer. “Siempre me ha gustado pensar que la lectura activa la inspiración, imaginación y el surgimiento de ideas”.

La joven tiene un gran apoyo en su familia. “Mi familia es mi gran apoyo, ellos siempre me han apoyado y ayudado en todo, tanto cuando elegí lo que quería estudiar como cuando empecé a ser modelo. Ellos están muy orgullosos de mí y pues esto es un punto fuerte en mi vida. Es muy fundamental para mi sentirme apoyada y más cuando ese apoyo proviene de ellos”, concluye esta joven de 21 años.