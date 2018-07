Talavante y Morante, principales atractivos de la Feria Taurina

Un mantón de manila que simula la figura de un toro. Esta será la imagen que encabeza el cartel de la Feria Taurina de Almería que este año estará protagonizada por cuatro corridas de primer nivel.

Todas las corridas serán a las 19:00 horas en la Plaza de Toros de Almería. El primer día servirá para decir adiós o hasta pronto a Ruiz Manuel, que estará acompañado por Curro Díaz y Joselito Adame con seis toros de El Torreón.

Uno de los días fuertes será el día 24 de agosto con seis toros de Núñez del Cuvillo y los toreros Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Ginés Marín.

Para el día 23, se lidiarán seis toros de Zalduendo, con Enrique Ponce, Julián López El Juli y Roca Rey. Y para terminar, una corrida de rejones mixta con cuatro toros y dos novillos de Carmen Lorenzo, El Capea y San Pelayo. Los rejoneadores serán Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

El domingo, a las 19:00 horas coincidiendo con la procesión de la Virgen del Mar, se celebrará una clase práctica, que es totalmente gratuita para el aficionado.

El empresario taurino Óscar Chopera aseguro que "compartimos una pasión e ilusión por los toros. Estoy muy satisfecho con el cartel. Este año hemos cambiado la novillada por la corrida de rejones. Junto a la familia Cuesta somos un valor añadido de la ciudad".

Chopera reivindicó la figura del aficionado: "Nos sentimos orgullosos de sentirnos taurinos. La afición de Almería está muy viva".

Sobre la baja afluencia de público a las corridas de toros, el encargado de organizar las corridas apuntó que "un empresario quiere organizar las máximas corridas. Si pudiera dar 10, lo haría, pero no lo hago porque no es rentable. La situación económica es difícil. Más de cuatro es complicado, y menos de cuatro no se lo merece Almería".

También se trató su futuro de la gestión de las corridas en la plaza de Toros: La amistad que tengo con la familia Mata es de tercera generación. Ellos quieren que siga y yo voy a continuar. No hay ningún tipo de dudas". Chopera cree en el éxito de estas corridas: "Si no creyera en el negocio, no seguiría. Nos cuesta mucho dinero. Incluso, este año no vamos a perder dinero. Estoy seguro".

Ruiz Manuel fue otro de los protagonistas por su cambio de rumbo en el mundo de los toros: "Comencé con 14 años en un tierra que es complicadísimo salir. Espero que se recuerde lo que he hecho en la plaza. La palabra retirada no es exacta. Pienso que se acaba una etapa. Cuando la gente me pregunta cuándo voy a torear, ahora les digo que no me esperéis en los carteles. Si lo hago, será por una motivación especial. Aunque en esto de los toros nunca se sabe cómo pueden cambiar las cosas Seguiré con labores taurinas con la Casa Chopera".