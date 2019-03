El Tercer Sector une sus fuerzas junto al Consorcio de Impulso Social

La unión hace la fuerza y la colaboración entre asociaciones y ONGs puede consolidar proyectos y que cada una pueda llegar a la meta con mayor efectividad. El Consorcio Andaluz de Impulso Social (CAIS) organizó el Encuentro Provincial del Tercer Sector de Acción Social en Almería para que las organizaciones conocieran de primera mano todos los servicios y ventajas que se pueden obtener por pertenecer a esta entidad.

En estas jornadas, algunos representantes que no pertenecen a CAIS pero sí al tercer sector no dudaron en conocer de primera mano el ecosistema cooperativo para el Tercer Sector. Juan Sánchez, presidente del Consorcio y director de Noesso, explicó el objetivo de esta jornada: “El Consorcio lo ponen en marcha 8 organizaciones y ahora estamos 30 andaluzas que apuestan por este modelo de cooperación. No le hemos dado difusión. Queremos dar a conocer los servicios que CAIS está aportando, con gran cantidad de recursos”.

El presidente de CAIS recuerda cómo nace el Consorcio: “Hace unos años que un grupo de organizaciones en plena crisis nos planteamos que estaban fallando muchas cosas, que no nos podíamos defender al 100% de los vaivenes de las subvenciones administraciones. Necesitábamos poner en valor lo que sabemos hacer, que es intervenir en el sector social en el que llevamos treinta o cuarenta años muchos de nosotros”.

Para Sánchez, esta unión era necesaria porque “descubrimos que competir entre nosotros era de necios. Era necesario establecer mecanismos de cooperación para participar en un sector de la actividad social que está, a mi modo de ver, muy compartimentada. Teníamos que unirnos para hacernos fuertes. Una ONG necesita muchos recursos como un gabinete de comunicación, una asesoría jurídica... Vamos a tener una herramienta informática potente que no puede adquirir una ONG, y que se vendería a un precio superasequible porque queremos hacernos fuertes y reducir nuestros costes. Hay una apuesta muy fuerte por la ecología, por la transparencia”.

Isabel Porras, responsable de Comunicación de CAIS, aseguró que el Consorcio “lo que hace es trabajar por el fortalecimiento del Tercer Sector, a través de un montón de líneas y de servicios. Se dedica a cubrir sus necesidades que anteriormente aún no han cubierto como la comunicación, webs desactualizadas, redes sociales...”.

Durante las jornadas contaron con organizaciones que tratan asuntos como la inmigración, la discapacidad, de atención a drogodependencias, menores..., y que acudieron a la jornada para conocer las bondades de CAIS. Actualmente, ya hay tres entidades inscritas como Noesso, A Toda Vela y Nuevo Rumbo. Porras asegura que algunos de los asuntos que hay que tratar es que “el Tercer Sector no ha estado vinculado a tener que venderse. Es una situación generalizada”.

Durante el encuentro se trataron los siguientes temas: Presentación de entidades, conocer las necesidades del Tercer Sector, ¿Qué aporta CAIS?, y cómo formar parte del Consorcio Andaluz de Impulso Social.