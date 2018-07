Toda una vida haciendo escuela

La historia comienza en 1953, cuando los padres de Antonio Martínez tuvieron que emigrar a Mar de Plata en busca de un futuro mejor. Un año más tarde nacía él, y pocos años después volverían a casa, a Macael. Un pueblo que lo vio crecer y al que él ha dedicado los mejores años de su vida, como maestro y como director del CEIP Nuestra Señora del Rosario, desde 1952 hasta 2018. Por sus aulas han pasado miles de alumnos, entre los que estaban sus propios hijos, hermanos, primos, y prácticamente la mitad de los macaeleros, a los que con su buen hacer les ha inculcado valores y respeto, ayudando a florecer a su pueblo, del que se siente tremendamente orgulloso.

Hace una semana Antonio Martínez decía adiós a su colegio, a sus alumnos y a sus compañeros, para siempre, después de 41 años como maestro. Un emotivo acto de despedida en el que consiguieron reunir a más de 160 personas. El 'maestro Antonio' estuvo rodeado por su mujer, sus hijos, nietos, madre y hermanos. Tampoco faltaron sus primos los 'Juanallos' y los 'Pintaos', y muchos amigos que quisieron rendirle así homenaje. Además, no fue un acto cualquiera de jubilación,sino también de reencuentro, pues estuvieron presentes la mayoría de los compañeros que habían trabajado con él, desde el año 1976 al 2018.

A la despedida también asistieron cinco inspectores de Educación: Mercedes Mengíbar, Ángel López, Nati, Ángel Pulido, Miguel Maldonado, así como la delegada de Educación, Francisca Fernández y personal de la Delegación como Antonio Martínez Iglesias y su esposa Mariví. Algunos de ellos viajaron desde Cádiz por sorpresa para acompañar a Antonio Martínez en un día tan especial.

Ahora que dice adiós, Antonio afirma que "lo que más me ha gustado es la gran responsabilidad que he tenido siempre a la hora de afrontar lo que es la enseñanza de los alumnos y también la responsabilidad que he tenido en estos 36 años de dirigir los destinos del colegio. Empecé muy joven, tenia 27 años cuando me nombraron director y me voy con 63 años. Esa responsabilidad te hace estar siempre atento a todo, así como la formación, la solidaridad, creación de valores, el orden, la disciplina y mantener un colegio que se encuentra impecable en el año 2018".

Después de tantos años en las aulas, a Antonio Martínez le espera una vida mucho más tranquila: "Siempre me he preocupado por la enseñanza de los macaeleros, que ha sido lo más importante para mi, que el nivel cultural del pueblo subiera a lo más alto que se pueda llegar. Ahora me viene otro tipo de vida en el que la tranquilidad y el tiempo estarán disponibles. Me dedicaré a viajar, a ayudar a mis hijos en lo que pueda, y a mis nietos, pues estamos ampliando la familia. Mi hija Marisol está embarazada y la sorpresa es que vienen dos" dice orgulloso de los suyos.

Uno de estos viajes lo llevará en poco tiempo hasta Mar de Plata, la tierra que lo vio nacer y de la que no tiene recuerdos. Pero deberá volver a tiempo para las fiestas de su pueblo en honor a la Virgen del Rosario, pues el Ayuntamiento le ha pedido que sea pregonero, y : "Para un macaelero es lo más grande".