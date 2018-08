Trazos de belleza femenina

Formas sinuosas con cuerpo de mujer y emotividad que se traspasa a través del iris de los ojos de sus retratos. La pintora brasileña Andreia Gonçalves, afincada en Vélez Blanco desde noviembre de 2017, ha dejado ver su arte al resto de vecinos, que se podrá disfrutar hasta el próximo 12 de agosto, bajo el nombre de El poder del femenino, en la Sala de Exposiciones del Convento de San Luis del municipio velezano.

El concejal de Cultura, Dietmar Roth, destacó que esta iniciativa de Andreia Gonçalves "es una muy buena forma de integrarse en la vida social del municipio a través de la cultura". Durante la inauguración el concejal le presentó a Andreia a otros artistas del municipio, con los cuales ya mantendrá un encuentro a principios de septiembre.

Andreia Gonçalves es una artista plástica hispano-brasileña polifacética. Tiene en su currículum diferentes obras pictóricas, esculturas, trabajos de paisajismo, arte de ikebana, diseño gráfico y escaparatismo. "Crecí en un mundo solitario, donde me serví de mi imaginación y creatividad para huir del aburrimiento. Desde muy niña me inventaba trajes de época, me pasaba el día dibujando con lápices de colores, sumergida en un universo de fantasía con princesas, unicornios y un país lejano donde deseaba habitar".

En 1998 cambió su residencia a España, allí empezó sus estudios con Diseño Gráfico y en 2006 inició su carrera como Pintora a través de la técnica del Abstracto. En 2014 empezó a cambiar su estilo de trazo al Figurativo. "Estoy influida por Salvador Dalí, el Bosco y Jim Warren descubre el Surrealismo", asegura.

A partir de 2016 integró a su estilo, el Impresionismo. Trabaja el óleo con inmensa pasión y respeto. Vive sus cuadros y siente que ellos le hablan, desvelando historias y personajes que nutre su inspiración.

La artista define el tipo de trabajo a la hora de plasmar sus creaciones: "Mi obra está centrada en la belleza, la perfección, mi trazo es limpio. Cuando pinto mis pinceladas son una caricia a mis lienzos, porque cada obra para mí es como un hijo, una criatura que sale dentro de mi Alma y se queda plasmada a través del óleo en mis cuadros. Amo la pintura, la vivo en cada etapa, desde la idea primaria hasta la última pincelada. Pinto porque me hace sentir viva, me hace avanzar en mi existencia, en cada obra me supero a misma y redescubro mi interior. Actualmente estudio la Historia del Arte de forma autodidacta para complementar mi vocación".