La UAL se suma la lucha contra del cáncer de mama

Estudios recientes parecen demostrar que el riesgo de padecer cáncer de mama se puede reducir realizando ejercicio físico de forma regular (al menos 4 horas a la semana), evitando el sobrepeso y la obesidad tras la menopausia y el consumo regular de alcohol, según informa la Asociación Española Contra el Cáncer. Además a estas recomendaciones se suma la de tener una alimentación saludable. Por eso este viernes la Universidad de Almería se ha sumado a la conmoración del Día del Cáncer de Mama con la organización de un desayuno saludable solidario y unas jornadas formativas e informativas. Actividades que cuentan con la colaboración de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía.

"Este año la recaudación va a ir para la asociación Proyecto Mariposa. Y las jornadas de información, de formación y sensibilización hacia nuestros estudiantes están abiertas a toda la comunidad universitaria, pero hemos puesto el núcleo en la Facultad de Ciencias de la Salud", explicó la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la UAL, Maribel Ramírez. "Para los estudiantes es primordial la prevención y hemos visto que a lo largo del año hay muchas actividades organizadas por la Delegación de Gobierno, en concreto este mes, dedicadas a la prevención".

Participaron tres ginecólogas del Hospital Universitario Torrecárdenas

Delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Gracia Fernández, agradeció a la UAL su implicación en este mes del cáncer de mama en el que se están haciendo muchas actividades tanto con la Universidad de Almería como con otros colectivos como la Asociación Española Contra el Cáncer y con los centros sanitarios de la provincia. "Y hoy día 19 me parece genial que se haga énfasis en la prevención con un factor importantísimo como es un desayuno saludable, puesto que el 50 por ciento de la prevención del cáncer se basa en una alimentación saludable, no fumar y no tomar alcohol. Así que me parece fundamental poner el foco en ese mensaje".

La delegada también habló de la importancia del programa de detección precoz del cáncer de mama. "Cuando se cita a una mujer para que vaya a su revisión tiene que ir, porque la mamografía, que es la prueba que se hace, no duele y no molesta. Tiene que ir porque puede detectar una lesión en una etapa inicial y que luego el tratamiento sea muchísimo más fácil y la supervivencia muchísimo mayor". Desde que se empezaran a contabilizar los datos del programa en la provincia en el año 2000, han participado más de 99.000 mujeres y se han detectado 1.016 tumores.

En cuanto a las jornadas celebradas en la Facultad de Ciencias de la Salud, en ellas participaron tres ginecólogas del Hospital Universitario Torrecárdenas: María Eugenia Ramos, encargada de hablar de la prevención del cáncer de mama; Caridad Sánchez, quien ha centrado su ponencia en el tratamiento integral del cáncer de mama y Chiaria di Giovanni, quien habló de salud sexual y reproductiva tras el cáncer de mama.