Victoria Abril: “Hemos tenido que cumplir los 60 para que llegue el reconocimiento”

-Con respecto a otros premios internacionales que ha recibido en su trayectoria, ¿cómo valora la estrella y el premio del Festival Internacional de Cine de Almería?

-Esto no se mide por pasaporte ni por países. Un reconocimiento siempre es agradable. En los festivales de cine antes venían las películas en competición, cosa que odio y detesto. Ahora no hay película, sino un reconocimiento a tu vida y a tu trayectoria profesional, y además estrellitas por los suelos. Aquí hemos tenido que cumplir los 60 para que llegue el reconocimiento, y se quede plasmado en el suelo y ha sido en Almería. Estoy agredecida, emocionada y, sobre todo, feliz.

-Jorge Sanz destacó que lo bueno de esta estrella es que siempre recuerdan tu nombre plasmado en el suelo almeriense.

-Totalmente, nos moriremos, las estrellitas se quedarán y habrá gente que se preguntará, ¿y esta quién es?

-¿Cómo valora el cine español con respecto al francés?

-Valoro el cine. Me da igual el pasaporte que tenga la producción, me da igual dónde se ruede. Eso sí, prefiero que se ruede en España porque siempre hace más calorcito. Lo importante son las historias, los directores, los actores con los que trabajas. Para mi cada película es como un hijo, los hay más guapos, más feos, más listos..., pero todos son parte de mi, de lo que soy, de lo que siento, responden a mi inteligencia y mi sensibilidad.

-¿Por qué tanto tiempo sin rodar en España?

-No lo sé, esto va así, según mercado. Una hace lo que puede con respecto a las proposiciones que tiene. Tengo que decir que he estado haciendo una serie en Francia que ha durado diez años, los diez últimos. Y los diez anteriores, la cuarentena, me la pasé cantando. Aquí, en España, decidieron no escuchar mi disco, y escuchar otro que nunca grabé. De los 500 conciertos que he hecho, entre el primer y el segundo álbum, ninguno ha sido en España. Esa espinita se me quedó ahí.

-¿Qué tipo de película le gustaría rodar en España?

-Espero que me sorprendan. Yo veo qué es lo que hay y qué guiones me han mandado. Entre ellos, escojo el que más me apetece o el que no he hecho antes, en función de las proposiciones.

-¿Qué le falta por hacer?

-La siguiente, ¿no?

-¿Y algún tipo de personaje?

-Va cambiando en función de la década, ahora tocan las abuelas. Hay menos trabajo a partir de los 40. Ya veremos, no nos pongamos dramáticos, quizás aparece algo interesante.

-Plataformas como Netflix pueden suscitar la aparición de nuevos personajes.

-Uno de los dos trabajos que he hecho en España es para Netflix.

-¿Algún sitio que le gustaría disfrutar de la provincia?

-Este viaje es para el Festival y me voy mañana, pero me escaparé desde Málaga. O por razones musicales o ambientales, con ese Cabo de Gata que no tiene nombre, me escaparé. Me pilla muy cerca.