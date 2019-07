La academia del conocimiento abre sus puertas

La Academia de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco comenzó a adoctrinar a los discípulos que en este año saldrán con más conocimientos musicales e históricos de estas dos épocas. Los talleres sonaron en sus primeros compases y las primeras lecciones ya guiaban a los alumnos por el camino del conocimiento.

Son cuatro los talleres que se ubican en el Claustro del Convento de San Luis. Uno de ellos es el Curso de Orquesta Barroca cuenta como director al violinista, concertista y concertino de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), José Vélez. En este taller pueden participar cada año los instrumentos orquestales de este período: cuerdas, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa y percusión. En los primeros compases, Vélez empezó a dar los primeros consejos posturales para una mejor proyección del sonido. Según el nivel de los alumnos, algunos de ellos podrán conformar parte del concierto que dará la Orquesta Barroca del Festival.

Noelia Reverte, profesora de viola da gamba en el Conservatorio della Svizzera Italiana en Lugano (Suiza), repite como profesora y directora del Curso de Viola Da Gamba y Consort de Violas. Este año, ha contado con un gran incremento de alumnos en su taller e incluso algunos jóvenes se han interesado por el aprendizaje de este instrumento.

El Curso de Canto Coral cuenta por tercer año consecutivo como profesor y director a Jorge Enrique García, contratenor y director del Coro. Este taller está dirigido a profesionales de la música, profesorado de Conservatorios, alumnado y graduados de Conservatorios de Grado Superior y Medio en las diversas especialidades de esta Academia; estudiantes y graduados de Musicología; profesorado y alumnado de enseñanza musical de Primaria y Secundaria, miembros de corales… Ya pudieron ensayar algunos temas al unísono y el profesor ya llevó a cabo algunas correcciones.

Uno de los cursos que se reincorporan es el de Canto, que tiene como directora a Raquel Andueza, soprano, concertista y profesora de canto; y como pianista acompañante a Joaquín Torrecillas, profesor de piano del Real Conservatorio Profesional de Música de Almería. “Nuestro instrumento es todo física. ¿Qué es cantar? Vibración de aire, es compartir. Realizáis un trabajo de honestidad muy importante”, les explicó. Desde Málaga llegó Jorge Muñoz, uno de sus alumnos: “Empecé con el clarinete y he realizado la reconversión al canto. Ya estoy en tercero de canto”. A la hora de mostrar a su profesora lo que sabía hacer, ella le dijo que era muy importante saber lo que las canciones decían: “¿Os imagináis que un actor no sabe lo que dice el texto? Si las palabras se caen porque no tienen sustento, es más fácil que tengas un desliz”.

Fuera del Claustro del Convento se encuentra el Curso de Sacabuche y Ministriles, en la Casa del Secretario, dirigido por Francisco Blay, miembro de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, del grupo de metales Royal Brass Quintet y del grupo de música antigua Ministriles Hispalensis. En sus primeras horas ensayaron el romance Si de amor pena sentís.Bernard Vincent, hispanista de l’École des Hautes Études de Paris, y Francisco Andújar Castillo, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Almería, se convierten un año más en los profesores que más años llevan en el Festival. Concretamente, imparten el Seminario de Historia, titulado Un mundo por descubrir, y este año lo imparten en Los Arcos.