Cuando los actores de telenovelas visitaron Almería

El productor gallego afincado en Miami, José Manuel Brandariz, fue el gran interesado en utilizar los escenarios que le brindaba esta tierra para aprovecharlos en la gran parte de escenas que se grabarían tanto para Santiago Apóstol (2015) así como Juan Apóstol y Jesús de Nazareth, ambas producidas en 2016.

Tal como citó en este periódico hace unos años, el productor las iba a llevar a cabo en México, pero casualmente les comentaron que Almería tenía ya una intensa historia de cine y que podría ahorrarse los sets de rodaje y rápidamente se cambió de planes. La Alcazaba, las playas de Cabo de Gata, Sierra Alhamilla, Tabernas o el Castillo de Vélez Blanco fueron los emplazamientos almerienses estratégicos en estas tres cintas.

Esta vez, entre las calles almerienses o los senderos de Cabo de Gata, no se iban a reconocer a ningún actor de Hollywood ni tampoco de Juego de Tronos o de cualquier serie española, ni a grandes estrellas como Salma Hayek, Javier Bardem, Jude Law, Blake Lively o Emilia Clarke propiciando una acampada de fans en los alrededores de los hoteles en donde se quedaron alojados. La situación era distinta pues esta vez los famosos serían otro tipo de rostros televisivos.

Los seguidores españoles de telenovelas más aventureros organizaban un viaje hacia Almería cuando conocían a través de la prensa y redes sociales que habían comenzado las distintas grabaciones. Por otro lado, entre los propios almerienses más adictos a los culebrones cundían las conversaciones por WhatsApp así como los nervios y el pánico, sobre todo entre las chicas más jóvenes. Era tanta la expectación que se le cogió el relevo a Gloria Serra y su programa Equipo de Investigación, para hallar en que hotel se alojaban los actores de telenovelas.

Mari Martín fue una de tantas fans que no quiso perderse esta oportunidad única de poder conocer a aquellos artistas que pensaban que nunca verían en persona. De Granada, cogió el autobús en compañía de los apuntes de derecho, y de abrigos que les acabaría sobrando en Almería. Mari quedó asombrada del buen clima, de la ciudad, y especialmente del paseo marítimo. De hecho era la primera vez que venía a Almería. En este viaje le acompañó su amiga gaditana Belén Zurera, tuvieron la oportunidad de participar como extras en las grabaciones de una de las películas y, con ello, pudieron disfrutar y conocer más esta zona andaluza. Tampoco faltaron en Almería seguidores de otras comunidades autónomas, muchos de ellos tenían dedicado algún club de fans a varios de los actores que quedaron sorprendidos de que en España hubiera tanto tirón por las telenovelas. Al fin y al cabo, los artistas que en países como EEUU, México, Colombia o Venezuela son bastantes famosos, no dejan de ser personas como otros cualquiera, y por ello no perdieron ni un momento en meter el pie en tantos establecimientos como Casa Puga o Entre Mares, para probar todas las tapas posibles que tanto les gustó, o conocer la noche almeriense en los pubes.

La primera película que produjo José Manuel Brandariz en Almería, y que un año después acabaría repitiendo con dos más, fue Santiago Apóstol, quien le dio vida el actor argentino Julián Gil, a quien se le ha visto en España por telenovelas como Sortilegio, Eva luna o La que no podía amar. En este film participó Ivonne Reyes, bastante conocida en nuestro país y quién interpretó a Salomé. En el elenco estuvieron también Marcelo Cordoba (De que te quiero te quiero), Roberto Manrique (Marido en Alquiler), Ana Lorena Sánchez (Tierra de reyes), Scarlet Ortiz y Jorge Aravena y que juntos protagonizaron en 2001, Secreto de amor, emitida con éxito en La 1 de TVE, Salvador Zerboni (A que no me dejas), entre otros. Cabe destacar que para las escenas que se grabaron en Galicia para avanzar y culminar la trama, se incorporaron Bertín Osborne, Scarlet Gruber (Sin tu mirada), Alexis Ayala (Lo que la vida me robó), Alexis Ayala (Amor bravío), Christian de la Campa (Vino el amor) y Ana Obregón, para dar vida a la Reina Loba, Reina de Hispania e hija de Julio César.

A sus 56 años, ha participado en más de 40 telenovelas, en muchas de ellas fue el galán de la historia. Unas de las telenovelas donde mejor se le puede ubicar en España es Victoria o En nombre del amor, emitidas en las tardes de La 1 de TVE en 2008 y 2009. Tuvo la suerte de venir a Almería junto con su hijo, el también actor Brandon Peniche para grabar la película Juan Apóstol, que fue protagonizada por Mane de la Parra (Corona de lagrimas). En este reparto estuvo la famosa actriz venezonala Marjorie de Sousa (Rebeca o Amores Verdaderos), Livia Brito (Muchacha italiana viene a casarse) o Coraima Torres (Kassandra o María Emilia, querida).

Gata Salvaje fue una telenovela estadounidense de 2002 emitida tanto en Canal Sur, como en La 1 de TVE, tuvo como protagonistas a Marlene Favela (El Zorro, la espada y la rosa) y Mario Cimarro, protagonista también de Pasión de Gavilanes y El cuerpo del deseo. Ambos actores coincidieron en la tercera y última película que por el momento grabaría el productor Brandariz. En esta cinta se reunieron los actores de telenovelas Eugenio Siller (Mi pecado), Mayrin Villanueva (Mi corazón es tuyo), Pedro Moreno (Tres veces Ana), Santiago Ramundo (Sueño de amor), Mauricio Henao (La impostora), Gaby Espino, quien haría Más sabe el diablo y que fue emitida por Canal Sur, y nuevamente Julián Gil, quien regresaba a Almería pero esta vez en la piel de Jesús.