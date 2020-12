Un almanaque de Almería para todos los almerienses

“El agua más cara es la que no se tiene”. Es el mensaje que se resalta en el almanaque de 2021 ‘Paisajes de Almería’ que hoy ofrece, gratis, Diario de Almería con la compra del último rotativo del año. Con el patrocinio de la Comunidad de Usuarios de la Comarca de Níjar (CUCN) y la edición de Diario de Almería-Grupo Joly, todos los almerienses pueden disfrutar desde hoy de este magnífico trabajo con sabor 100% almeriense.

Y es que cada uno de los doce meses del año viene ilustrado con una fotografía de la provincia, muchas de ellas precisamente de Níjar (Parque Natural de Cabo de Gata y alrededores). Estas magníficas ilustraciones de Juan Antonio Muñoz Muñoz han sido acompañadas por un texto de Antonio Montero Alcaide en todos y cada uno de los meses.

En concreto, el mes de enero muestra una imagen de Las Salinas de Cabo de Gata. Febrero queda ilustrado por una foto de la Sierra de los Filabres, nevada, en Bacares. Darrical ilustra el mes de marzo mientras que abril es anunciado por una instantánea de un campo de amapolas en Cabo de Gata anunciando la llegada de la Primavera. Un pato de Punta Entinas anuncia el mes de mayo y la Alcazaba de Almería, en una tarde de calima, anuncia la llegada del verano en el mes de junio. Otra fotografía, en la zona que va desde Las Negras hasta la Cala de San Pedro -con el mar a la izquierda- es la que ilustra el mes de julio mientras que una puesta de sol también en Cabo de Gata hace lo propio en agosto. Septiembre queda anunciado con un retrato en el Paraje El Chorrillo de Sierra Alhamilla, donde fue rodada la famosa película ‘Éxodus’. Durante los 31 días de octubre se podrá contemplar una imagen del Desierto de Tabernas y en noviembre un llano repoblado con pitas, la planta más típica de Almería, con el Mediterráneo al fondo. El calendario se cierra en diciembre con una foto de unos pajarillos saliendo del mar en lo que ha sido “una metáfora para transmitir que salimos del año corriendo para meternos en uno nuevo, especialmente tras este 2020 tan complicado”, asegura el propio fotógrafo a este rotativo.

“Mi afición es caminar, ver, curiosear, me gusta mucho el patrimonio. Cojo mi cámara y voy haciendo fotografías. Yo trabajo con la cultura del agua y voy siempre con la cámara a cuestas. Disparo unas 1000 o 2000 fotografías cada semana”, confiesa uno de los alma mater de este trabajo. “Hace tiempo le llegó a Antonio Lao un calendario que yo hacía cada año para felicitar a familiares y amigos cercanos con mis fotografías y me pidió que de cara a FITUR le mandara algunas de distintos paisajes almerienses. Tras ello, debió de gustarle porque me pidió algunas fotos para ilustrar cada uno de estos meses. Localicé cada foto de cada mes y las mandé y hace unos días, Antonio Lao me confirmó que iba a salir el almanaque. La verdad es que estoy muy contento y agradecido”, confiesa Juan Antonio Muñoz.

Este trabajo no habría sido posible sin el otro ‘alma mater’ del proyecto, Antonio Montero Alcaide. Suya es la introducción del almanaque y los textos que acompañan a las citadas fotografías cada uno de los meses. “La idea la adopté por una propuesta de Antonio Lao que, tras ver el trabajo que Juan Antonio realizaba cada año enviando una felicitación a familiares y amigos cercanos con sus fotos, me la propuso”, resalta el escritor y colaborador semanal de este rotativo. “Antonio vio que este trabajo podía tener éxito a través de esta comunidad de usuarios, con el objetivo de poner el calendario en sus almacenes, trasteros, etc...algo común. Por ello, me pidió que en cada imagen escribiese un pequeño texto y acepté. Todo fue muy rápido pero al final creo que ha salido un gran trabajo”, recuerda Antonio Montero. Las imágenes, confiesa, “han acompañado a que estos textos hayan salido ‘rodados’. Son una maravilla. Las fotos de Juan Antonio son tan elocuentes que predisponen mucho la palabra. Ha sido, sin duda, una experiencia satisfactoria”.

Este almanaque que hoy se estrena pone en valor, sin duda, la provincia de Almería con distintos paisajes. “Juan Antonio tiene una capacidad única de intuir motivos donde, además de la imagen y buena técnica, es relevante donde pone el objetivo, con lo cual el trabajo, como desde que colaboramos juntos, ha sido muy fácil. Espero que el almanaque cuaje y tenga una buena acogida, algo de lo que estoy prácticamente seguro de que será así”. Con ese deseo, os animamos desde estas líneas a adquirirlo esperando que sea de vuestro agrado.