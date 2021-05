El almeriense Antonio Ortuño participará en un concurso de cortadores de jamón en Málaga

La venta de jamón, como otros tantos productos, se duplicó durante el confinamiento provocado por la crisis sanitaria de Coronavirus. Bien sabe de ello Antonio Ortuño, un ‘pata negra’ en el corte del jamón nacido en Almería. “Durante el primer confinamiento noté bastante ese crecimiento en el consumo del jamón. Pasé de vender el doble e incluso el triple que respecto al año anterior por las mismas fechas”, reconoce a este rotativo.

Sin embargo, este crecimiento en las ventas del preciado alimento tan característico de nuestra provincia ha ido acarreado de una crisis en el sector de los cortadores profesionales de jamón. “Durante este año y medio de pandemia ha habido compañeros que lo han pasado tremendamente mal al no tener ingresos. No hemos tenido concursos presenciales, tan solo un par de ellos de forma online”.

Es por ello que este almeriense que se enroló en este sector con tan solo 22 años, afronta con ganas el primero de los eventos de cortadores de jamón que se celebrará desde que comenzó la pandemia por la Covid-19. “Tenemos muchas ganas de que nos den vida porque necesitamos facturar. Las necesidades en las casas son complicadas y hemos tenido que incluso pedir ayuda. Gracias a Dios se ve luz a final del túnel. Creo que desde aquí, dependiendo de cómo salga, celebraremos la Liga Nacional de Cortadores de Jamón Profesional”.

Este primer evento, como decimos, tendrá lugar este domingo 23 de mayo en la localidad malagueña de Benalmádena. Bajo el lema ‘Ningún hogar sin comida’ se desarrollará este concurso de cortadores de jamón Popi que organiza la propia empresa de jamones en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena, Diputación y otras asociaciones y colectivos como Café Esencia, de David Romero. Dicha celebración se realizará a las 12:00 horas en la calle Parra, concretamente en la Cofradía de la Redención de Arroyo de la Miel-Benalmádena.

“Es un evento solidario en el que participaremos seis cortadores de jamón con el objetivo de recaudar el mayor número de kilos de alimentos para las familias más necesitadas”, indica Ortuño. En este participarán: Alberto Sánchez, Vicente García, José Reguero, Juan Menéndez, Juan Bautista Gil y el almeriense, provenientes todos ellos de toda le geografía nacional. “Además de participar altruistamente en este evento, colaboraremos en el mismo. Llevaremos pasta, arroz, potitos de fruta, potitos para niños, leche...y varios productos más. Desde estas líneas quiero agradecer al Restaurante 4 Nudos de San José y a la Finca El Recreo, por colaborar conmigo y en esta cita solidaria. Igualmente al Bufete de Abogados de José Miguel Ramos, Lakkun Formación, GLS Zapillo y a Distribuciones Antonio Rueda, quienes también han colaborado en esta cita y a las cuales agradezco enormemente su gesto solidario”.

Tras ello, Ortuño -como el resto de profesionales del sector- espera que se sucedan los distintos concursos a lo largo y ancho de la geografía “respetando en todo momento las medidas sanitarias actuales por la Covid-19”.

Hay que recordar que este almeriense es el sexto mejor cortador de Andalucía en la actualidad. Ha representado a la provincia en las dos últimas finales del Campeonato Andaluz. “Además de cortador trabajo para Lakkun Formación dando clases de cortador de jamón. Me dedico a los eventos y también trabajo el corte de jamón envasado para distintos restaurantes y bares así como para particulares”. Junto a esto, recuerda Antonio, “también me dedico al corte de queso y otros embutidos al vacío aunque principalmente es el jamón mi especialidad”.

Una especialidad, insiste Ortuño, muy lastrada por la competencia desleal tal y como sucede en otros tantos sectores. “Hay mucha gente en el sector que no son profesionales y se produce una competencia desleal. Entre los profesionales no hay competencia porque cada uno tiene su clientela fija. De hecho, tenemos un grupo de mensajería instantánea entre todos y estamos en continuo contacto. Sin embargo, cada vez hay más gente que acude a los eventos por 20 o 30 euros, privándonos a nosotros de nuestro trabajo para el cual estamos formados y por el cual luchamos tanto”. Es algo que lleva años pasando y me gustaría que acabase por el bien del sector”, finaliza Ortuño.