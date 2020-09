La almeriense María Benavides ultima los detalles para el certamen Miss Planet en Camboya

La directora de la Agencia de Modelos Negra Francisca, Norelkys Medina, y que a la vez lleva la delegación del concurso de belleza Miss Planeta Internacional España junto a su equipo viajaron a Alhaurín de la Torre en Málaga para concretar el Traje de Costumbre que utilizará la almeriense que reside en Adra, un traje que se está creando para representar a España en el Miss Planet Internacional que se realizará en Camboya en el mes de noviembre.

Hasta el momento hay 60 candidatas de todas las nacionalidades con un fin en común: desempeñar actos a favor de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda del 2030 y ser la ganadora. Además, Miss Planet International España, María Benavides, estudiante del 3º año de Odontología, “se prepara constantemente”, explica la preparadora de misses, Norelkys Medina.

La organización la acompañó para ultimar los detalles de este traje que fue confeccionado por Esperanza Guillén Moda Flamenca. Una de las últimas participaciones de esta firma fue en la Pasarela Ego de Simof, en el salón Internacional de Moda Flamenca en Sevilla y la feria internacional de moda flamenca FIMAF en Málaga.

María Benavides,Miss Planeta Internacional España, señala que “la COVID-19 ha sido lamentablemente uno de los eventos más trágicos del siglo XXI, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Debemos de concienciarnos de que tenemos la necesidad de reducir la contaminación, ya que, a sus efectos nocivos para la salud y el medio ambiente, se le puede sumar un nuevo motivo; la contaminación agrava la incidencia de mortalidad por la covid, ya que genera degradación en los pulmones y aumenta las enfermedades respiratorias. Otros de los puntos a los que esta pandemia ha afectado ha sido en la economía del mundo, como pasó años atrás en el jueves negro, cuando tuvo lugar la caída de la bolsa de Nueva York y hubo una gran crisis. Por esa razón, más que nunca, debemos apoyar a los pequeños comercios, que están pasando por un mal periodo, como en el caso de algunos de nuestros diseñadores que se han visto obligados a cerrar sus locales y trasladar sus vestidos a almacenes, garajes hasta incluso a sus casas”.

La joven continúa en esta labor de concienciación: “También esta enfermedad ha afectado a nivel de salud, ya hemos visto que no estamos preparados materialmente para una pandemia, pero tenemos la gran suerte de que contamos con personas maravillosas que, aunque no lleven capa han sido nuestros superhéroes y que están dispuestos a dar su vida por los demás. La covid también ha hecho daño psicológicamente a las personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos y a muchas familias rotas por la pérdida de algún familiar”.

La modelo asegura que este 2020 supondrá otras situaciones: “Sé que este año 2020 siempre será recordado como un año trágico, aun así, espero que nos esté sirviendo esta experiencia para aprender a valorar nuestro planeta y sobre todo apreciar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a dar las gracias, recibir y ofrecer un perdón y respetarnos sobre todas las cosas, sin ningún temor y a hacer todas aquellas actividades que siempre quisimos hacer y que nunca nos atrevimos”.