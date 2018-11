Más de 300 alumnos de Gádor y Benahadux perfeccionan su inglés a través del teatro

Alrededor de 300 alumnos pertenecientes a los institutos de enseñanza secundaria de Gádor y Benahadux han tenido la oportunidad de mejorar sus conocimientos de inglés a través del teatro.

El Centro Cultural de la Villa de Gádor se ha convertido por espacio de unas horas en una gran aula de idiomas, en la que los alumnos de los diferentes niveles de la ESO, tanto del I.E.S. Gádor como del IES Aurantia de Benahadux, han compartido una peculiar clase de inglés impartida sobre la escena por los profesores nativos de Gran Bretaña.

Una obra de teatro en lengua inglesa titulada The end of the begining puesta en escena por los actores y profesores de la compañía de teatro en inglés "Moving on Theatre Company", Steve Jesson y Fiona Grant y, en la que han participado de forma interactiva como actores por un día los alumnos de ambos centros educativos. María Dolores Martínez, Jefa del Departamento de de Inglés del IES Gádor, que ha sido la encargada de organizar esta actividad, en colaboración con el IES Aurantia de Benahadux. ha señalado que se trata de una oportunidad inmejorable para que los alumnos de ambos centros educativos que estudian inglés en las aulas perfeccionen el idioma y oigan a través de la puesta en escena de esta obra teatral el inglés real, ya que los actores son nativos".