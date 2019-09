Remnant, la simbiosis de Darksiders y Dark Souls

Son pocos, elegidos, tocados con una varita. Se conocen en la industria de los videojuegos como sleepers (del inglés dormidos), obras que no han generado una gran expectación durante su desarrollo pero que cuando se publican consiguen erigirse como títulos imprescindibles y que marcan tendencia. En este 2019 ya hay unos cuantos (sobre todo indies) y Remnant: From the Ashes es uno de ellos. Su publicación a finales del mes de agosto pasó bastante inadvertida pero su acertada mezcla de acción y rol en tercera persona con toques de Darksiders (sus creadores Gunfire Games son los padres de la tercera entrega) y Darks Souls ha conseguido conquistar a los más críticos.

Remnant es un shooter en tercera persona en el que en muchos momentos tendremos la sensación de estar ante un Darksouls de tiros porque las mecánicas son muy similares. Deberemos esquivar a los enemigos, combatirles cuerpo a cuerpo y, en la mayoría de ocasiones, destrozarlos gracias al gran arsenal de armas de fuego y de otros tipos que nos iremos encontrando por el camino.

Su historia es bastante pasable. Algo que se le perdona porque sus aciertos y apuestas están en su jugabilidad. El juego nos sitúa a finales de la década de 1960, cuando unos científicos de la Tierra descubren una piedra grabada con unos extraños símbolos. Al descifrar estas runas, consiguen abrir un portal a otros mundos. Pero había algo acechando al otro lado… una fuerza maligna de seres aterradores conocidos como los Vástagos que invaden la Tierra y diezman su población. Nuestra misión comienza ochenta años después de la invasión, en los confines de una ciudad en ruinas oculta bajo la sombra de una misteriosa torre, denominada Torre del Dragón. Nuestro objetivo es claro: derrotar a los Vástagos y salvar a la humanidad.

Con cada aventura se crea un mundo único por lo que la rejugabilidad está asegurada

No será su historia la que nos enganche porque Remnant puede presumir de su enorme rejugabilidad. El equipo de Gunfire Games afirma que ha creado una experiencia de “aventura infinita”, por lo que al terminar el juego, algo que nos llevará entre 15 y 20 horas, solo habremos disfrutado, según apuntan “de un 45 % del contenido del juego” por lo que “las partidas posteriores no te mostrarán necesariamente todo lo que te has perdido”.

Y es que el juego, con cada aventura genera un mundo único en el que se reparten algunos jefes (no todos) que conforman la trama del juego. Si a eso se le añade que cada uno de ellos nos recompensará tras derrotarle con objetos únicos con sus estadísticas fijas, la rejugabilidad está a la orden del día ya que deberemos realizar varias pasadas en la aventura para poder descubrir la casi veintena de jefes finales y conseguir así sus legendarias recompensas.

Eso sí, el título no te entrará por los ojos. Ofrece un apartado gráfico bastante resultón con texturas y físicas notables. En consolas el juego se ejecuta a 30fps, un límite que viene desbloqueado para PC, lo que es muy de agradecer al ser un shooter bastante frenético.

En su defensa hay que incidir en que Remnant no es un Triple A (tiene un precio bastante reducido) por lo que su acabado técnico no es comparable a títulos de From Software como Dark Souls o Bloodborne, pero en cambio sí apuesta por la variedad de enemigos y escenario, lo que hace más divertida la exploración de los mismos.

Su endiablada dificultad (a veces al nivel de los Souls), sus variados jefes y el adictivo looteo son sus cartas de presentación.Si tienes ganas de salvar a la humanidad, no tendrás mejor excusa que hacerte con él.