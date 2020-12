Immortals Fenyx Rising, el mejor regalo del Olimpo

La mitología griega se ha convertido con el paso de los años en una fuente de inspiración para el sector de los videojuegos empezando, por ejemplo, por la saga Age of Empires y acabando por Odyssey, el penúltimo Assassin´s Creed. Juegos con diferentes mecánicas y objetivos que profundizaban con mayor o menor profusión en la historia de los dioses del Olimpo y las convulsas vidas de los mortales humanos, subyugados a sus retorcidos deseos y reprimendas.

El último en aprovechar el rico y variado lore que ofrecen Zeus, Atenea, Poseidón y el resto de divinidades es Immortals Fenyx Rising. Un título desarrollado por Ubisoft Montreal que combina a la perfección la acción, las plataformas, los puzles y un mundo abierto comedido pero muy rico en detalles y actividades. Una fórmula que bebe directamente de Odyssey (son los mismos desarrolladores) y que se ve influenciada, y mucho, por la última aventura de Link: Zelda Breath of the Wild (BOTW).

Y así de primeras, es difícil entender qué nos vamos a encontrar en Immortals Fenyx Rising, porque ya os digo que no inventa la rueda y en cierto modo continúa con la mayoría de fórmulas y mecánicas del citado Assassin´s Creed, pero solo hace falta jugar un par de horas para darte cuenta de que destila personalidad y mucho mimo por los detalles.

El eje argumental pivota en Fenyx, un humano o humana (al principio del juego tenemos un editor de personaje) que se ve envuelto en la difícil encomienda de salvar a los dioses del malvado titán Tifón. Para ello, comenzamos nuestra aventura en la Isla Aúrea, que como todo juego de mundo abierto, está dividida en diferentes áreas que iremos desbloqueando a medida que avancemos en la historia y que corresponden a los hogares de Atenea, Afrodita, Ares y Hefesto, cada uno con sus fisionomía perfectamente marcada.

Lo mejor de todo es la manera de relatar la historia en sí ya que es un relato que Prometeo le va contando a Zeus y que nos permite disfrutar de momentos divertidos ya que el humor, la sátira y la ironía están presentes en todo momento. Prepárate para reír.

¿Y qué nos encontramos cuando nos ponemos a los mandos? Pues un título con un diseño cartoon muy marcado y una dirección artística muy colorista que nos recuerdan mucho a la aventura de Link y que, pese a no ser puntero tecnológicamente, sí presenta una estampa muy viva y realista.

A ello se le suma un mundo plagado de actividades (los desafíos de velocidad o tocar liras gigantes a flechazos son delirantes) que van complementando a la historia principal que se alargará, si no eres muy completista, más allá de las veinte horas.

Combate y (muchos) puzles

A destacar que Immortals Fenyx Rising pivota parte de su jugabilidad en un gran (y muy variado) número de puzles que pondrán a prueba nuestra agudeza visual y mental y que nos recordarán mucho a los que disfrutamos en los santuarios de BOTW y a un combate frenético que combina, de manera más simplificada que en Odyssey, los golpes flojos y fuertes, con los bloqueos, las esquivas y el uso de habilidades.

A ello se le suma, un nutrido árbol de habilidades y un menú de equipo personalizable (viva el loot) que nos animarán a explorar hasta el último rincón de la isla para que Fenyx se el humanos más poderoso del planeta y porte las mejores armas y armaduras.

En el apartado sonoro es reseñable la banda sonora a manos de Garet Coker (responsable de la saga Ori) lleno de acordes y temas épicos que se ven complementados con un doblaje al español exquisito que nos permitirá disfrutar y entender mucho mejor el relato de Prometeo.

Conclusión

¿Algún pero? Sin duda, que no es un juego que deslumbre en ningún apartado y que basa su encanto en la simbiosis de mecánicas de muchos otros títulos de mundo abierto. Lo bueno, es que todo funciona a la perfección y el resultado final es digno del mejor regalo del Olimpo porque no abusa del relleno para poblar un mundo abierto que ofrece muchas actividades pero de calidad. Sobrevolar sus bonitos parajes con nuestras alas o domar a un ciervo para recorrerlos rápidamente mientras no paramos de descubrir lugares que inspeccionar y pruebas que realizar, es una delicia. Acabar la historia solo es el inicio para descubrir una isla rica en secretos. Y todo ello, mientras conocemos más y mejor a algunas de las deidades de la Grecia clásica. ¿Qué más se puede pedir?

Hemos analizado Immortals Fenyx Rising gracias a una clave para PS5 que nos ha suministrado Ubisoft España.