Geralt de Rivia escapa de tu salón con Sardinilla

Allá por el año 1992, el escritor polaco Andrzej Sapkowski publicaba La espada del destino, el primero de los ocho libros que cuentan las aventuras del brujo Geralt de Rivia, uno de los últimos de su estirpe sobre la tierra. Modificado genéticamente en su juventud para desarrollar habilidades sobrenaturales y capacidades superiores de combate, Rivia es un cazador de monstruos a sueldo que ha crecido junto a varias generaciones de amantes de la fantasía, el rol y las aventuras y cuya trascendencia se ha hecho universal a través de juegos de cartas, de mesa, serie de televisión (se estrena en breve en Netflix) y videojuegos.

Tras los meritorios y notables The Witcher (2007) y The Witcher 2: Assassins of Kings (2011), CD Projekt, el estudio polaco encargado de llevar a mundo de los videojuegos en PC las andanzas de Geralt de Rivia publicaba en 2015 The Witcher 3: Wild Hunt. Su tremendo éxito, con centenares de premios internacionales les llevó un año después a su adaptación a PS4 y Xbox One y, hace escasos días aterrizaba en la portátil de Nintendo.

La tercera entrega se ha convertido por méritos propios en el mejor juego de rol de la actual generación y público y crítica han coincidido en alabar su historia, su sistema de juego y también su impecable, pese al paso de los años, apartado gráfico y sonoro. Por eso ha sorprendido tanto la adaptación de la entrega más compleja y extensa a Switch en un cartucho de 32Gb, el primero de todo el catálogo de Nintendo de esas dimensiones y que aproveche hasta el último byte.

Geralt y Switch conforman el mejor matrimonio de este año porque si se une portabilidad con uno de los mejores Triple A de los últimos años, la fidelidad y el amor están asegurados

Cuando uno se pone delante de Switch y comienza a disfrutar de una aventura que viene con las dos expansiones que se publicaron más tarde (Hearts of Stone y Blood and Wine) y todos los DLCs con una duración de cerca de 200 horas por la ingente cantidad de misiones y contenido, se hace difícil describir la sensación de libertad que transmite. Geralt y Switch conforman el mejor matrimonio de este año porque si se une portabilidad con uno de los mejores Triple A de los últimos años, la fidelidad y el amor están asegurados.

Poder disfrutar del rico mundo ambientado en la Edad Media en cualquier lugar es un lujo impensable hace escasos años, lo cual engrandece aún más si cabe un adaptación que no ha dejado nada en el camino y que solo peca como es obvio de un apartado gráfico más deslucido, el peor técnicamente de todas las plataformas corriendo a una resolución 720 en modo dock y 540p en modo portátil. La distancia de dibujado es menor, las texturas cuentan con menor resolución y hay altos tiempos de carga. Por eso, es aconsejable disfrutar de este título en modo portátil ya que todas esas problemáticas son menos evidentes en la pantalla de la Switch que en el televisor.

Pese a ello, la compleja y divertida evolución de Geralt de Rivia en este título y su majestuoso mundo de los Reinos del Norte lleno de peligros, aventuras y personajes ricos en matices, lo hacen un título imprescindible que ahora te brinda la oportunidad de escapar con Sardinilla (tu caballo) del salón de tu casa para encontrar a la perdida niña de la profecía, Ciri. Buena suerte y buen viaje, brujo.