La misteriosa obra de arte a orillas del Mediterráneo

“Que tu estancia aquí te dé paz y te haga feliz”. Así reza en un cartel de un misterioso lugar levantado en la costa de Almería. Un artista, reconocido o no como tal, ha creado a la orilla del mar un increíble enclave, que no está a simple vista; se desconoce si a conciencia o no, al igual que la ubicación escogida, vigilada por la Torre del Rayo y al lado opuesto del hotel El Algarrobico, un lamento del paisaje almeriense, quizás se trate por ello de buscar, como inspiran algunos elementos que allí se encuentran, el equilibrio, o esto sólo sea una interpretación.

Paseando por la montaña se divisa algo inédito abajo, junto al mar. A pie de la obra se descubre una especie de refugio creado piedra a piedra, cada una escogida con sentido, buscando y encontrando la estabilidad. Una tarea que, sin duda, al autor o autores ha llevado el trabajo de varios días. Nada tiene desperdicio, llama la atención tanto la disposición de las rocas como la labor realizada sobre alguna de ellas. Hay piedras pintadas, otras talladas que muestran un rostro y otras sobre las que se han superpuesto algunas más pequeñas para dar lugar a figuras como un búho. También en el lugar se descubre un Indalo, el símbolo de Almería creado con piedras blancas introducidas en un panel de otras oscuras.

Alguien se ha tomado la molestia de crear este entorno natural en Carboneras, que transmite paz a la vez que deja boquiabierto al visitante, y se ha interesado, incluso, en proteger hasta las pequeñas flores que crecen en el camino bordeado con otras piedras.

Un enclave para admirar, detenerse en cada roca, el pequeño ‘Torcal’ de Almería, que manteniendo las distancias de la obra de la naturaleza en la provincia de Málaga, éste tiene detrás la mano del hombre, capaz de crear belleza para compartir con los demás.