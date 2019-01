La asociación Jaram XXI nombra Socio de honor al alcalde de Fiñana.

La Asociación Cultural-Deportiva Jaram XXI de Fiñana celebró su 20º aniversario el día previo al día de Reyes Magos. En este homenaje no faltó el alcalde del municipio, Rafael Montes, que a su vez también fue reconocido por la organización.

Para el alcalde ha sido muy emotivo este encuentro: “Se me quedará grabado en mi corazón para siempre. Mi familia de Jaram XXI fue capaz de prepararme un momento de los que dejan huella”.

Cuando el alcalde dio las gracias a todos los fiñaneros por la colaboración que han tenido con la Asociación Cultural para celebrar un día tan especial para los pequeños, hicieron subir nuevamente al primer edil al escenario y “sin ni tan siquiera esperarmelo, toda mi persona se tornó en un manojo de nervios. Hasta que me vi en la encerrona de la noche, Antonio y Manolo aparecen con los trajes que con tanto cariño nos compramos todos los compañeros de Jaram XXI a modo de equipo”.

En el escenario, acompañaban al alcalde todos los socios fundadores lo acompañaron junto con sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, fin principal de sus actividades anuales para los niños. “Comenzaron a leer un pergamino donde agasajan mi persona comparándome con una estrella, aunque realmente la estrella somos todos”.

Para Montes fue un momento muy especial: “Me quedé simplemente sin saber que decir invadido por las palabras que me dedicaron, incapaz de leer lo escrito en la placa que me entregaron, por la inmensa alegría que rompe en llanto. No queda aquí la noche. Me hacen Socio de Honor con la imposición del Pin de Oro de nuestra Asociación acuñado por primera vez para este acto. Ya no soy capaz de contener tantas emociones”.Para el primer edil, este aniversario y este homenaje “no me lo merezco yo solo, es de todos vosotros pues sois los que empujáis Jaram XXI. Sin mis compañeros y el pueblo de Fiñana esto sería imposible, que sepais que son veinte años de felicidad, buenos momentos y gente maravillosa”.