Cinco asociaciones realizan el tradicional Homenaje a Los Coloraos.

La Asociación Amigos de la Alcazaba, junto con la Asociación del Bicentenario de Los Coloraos, La Chanca-Pescadería a Mucha Honra, Acción por Almería y AAVV Casco Histórico y más de 200 almerienses han realizado hoy la ofrenda a los mártires de Libertad, “por respeto a nuestra historia y por aquellos que dieron su vida por nuestra Libertad”. Un acto que ha estado repleto de carga simbólica, ya que, tal y como ha recordado la presidenta de la Asociación Amigos de la Alcazaba, María Teresa Pérez, “puede que sea la última vez que se rinda homenaje a Los Coloraos en la Plaza Vieja, puesto que por segunda vez en 122 años, un Ayuntamiento eliminará el Pingurucho del marco donde le corresponde, junto al edificio que representa a la autoridad municipal”.

Ha sido un acto sencillo, pero emotivo, en el que se han recordado los nombres de los Mártires por la Libertad, así como de los 33 represaliados en meses siguientes. “Por eso estamos aquí, a pesar de la pandemia que nos golpea, para hacer lo que nuestro Ayuntamiento no ha querido hacer, porque en esta ocasión, en lugar de exaltar la memoria de los Coloraos, ha pretendido enterrarla, reduce el homenaje casi a la nada, suprime la presencia ciudadana este año, que es posiblemente el último que podemos celebrar este acto aquí, en esta Plaza, corazón del centro histórico, al pie de nuestro Ayuntamiento y junto a nuestros árboles, y este Ayuntamiento, gobernado por el PP, no quiere que haya ni siquiera la posibilidad de alzar nuestra voz contra el atropello que pretende”.

Reuniendo el sentir global de las cinco asociaciones presentes, Pérez ha recordado que “estamos para denunciar muy alto y muy claro que el Ayuntamiento ha cerrado los ojos y los oídos a todas las opiniones en contra de sus proyectos. Ha denegado las 117 alegaciones de asociaciones ciudadanas, patrimonialistas, vecinales, ecologistas, de colegios profesionales de arquitectos e ingenieros técnicos agrícolas… y de 130 particulares, ha despreciado las 27.000 firmas presentadas, y además se ha valido de la situación creada por la pandemia para acelerar todos los trámites para perpetrar el atentado que supondrá erradicar de esta plaza el monumento y los árboles. Por eso hemos tenido que recurrir a los tribunales para defender nuestro Patrimonio”.

En el comunicado leído, también se esgrime que “Ayuntamiento y también Cultura que el monumento no tiene valor, porque es una réplica del original derribado en 1943 con motivo de la visita de Franco. Que les digan a los ciudadanos de Varsovia que su centro histórico no debe ser Patrimonio de la Humanidad porque está reconstruido tras la destrucción sufrida por los nazis en la II Guerra Mundial. Como en Varsovia, el hecho de la destrucción y la reconstrucción no resta, sino que aporta valor histórico y monumental a nuestro Pingurucho, afortunadamente recuperado en la democracia”.

Los convocante aseguran que “este Ayuntamiento pasará a la historia, como pasó el consistorio franquista de 1943, como el Ayuntamiento que eliminó el Pingurucho de la Plaza Vieja. En esta eliminación, junto con la eliminación del arbolado y la remodelación de la plaza gastará 2.384.822,40 euros de los ciudadanos, que tanta falta hacen ahora. Y a esta enorme cantidad, habrá que sumar lo que cueste la reparación del monumento, porque sufrirá grandes daños, y su traslado fuera de aquí”.

Todo esto para conseguir una plaza diáfana, sin Pingurucho y sin árboles, pero eso sí, con toldos, consiguiendo dos grandes logros: una Plaza Vieja más pobre patrimonial y simbólicamente y un Monumento a los Mártires de la Libertad, degradado a “columna conmemorativa” y exiliado fuera de nuestro casco histórico, que quedará así privado de una parte de su patrimonio, su historia y sus tradiciones.

Tras los himnos de La Marsellesa y el Himno de Riego, se ha producido la ofrenda floral al grito de ¡Por la Libertad! ¡Viva los Coloraos!

Sobre Los Coloraos

A principios del siglo XIX Europa asistía a la batalla por la libertad contra el Antiguo Régimen y el absolutismo. España también mantenía esa lucha y lo hacía en medio de una guerra de liberación nacional. En 1812 en Cádiz se aprobó la primera Constitución Española. Sin embargo, el rey Fernando VII la anuló por dos veces: en 1814 tras su regreso a España y en 1823 tras el llamado Trienio Liberal. Comenzaba así un periodo negro de nuestra historia, conocido como la “Década Ominosa”, con una feroz represión contra el liberalismo. Pero también en ese periodo hubo una resistencia freta al absolutismo y se produjeron intentos armados por recuperar la Constitución de 1812 y un régimen de libertades.

Almería tuvo el honor de ser uno de los primeros lugares, gracias a la valiente y decidida acción de un grupo de liberales que desembarcaron en nuestra tierra en agosto de 1824, al grito de “¡Libertad o Muerte!” . Pero traicionados, fueron detenidos y fusilados el 24 de agosto. Su empresa fracasó, pero su ejemplo pasó a la historia de los almerienses. Eran los “Coloraos”, llamados así por el color de sus uniformes

En otros lugares de España también se produjeron estas intentonas liberales y su recuerdo, tras la muerte del rey felón, es honrado hasta nuestros días. Así, en las provincias vecinas de Málaga el fusilamiento del general Torrijos quedó inmortalizado en el Museo del Prado, mientras en Granada la muerte de Mariana Pineda inspiró al poeta García Lorca. Además, en ambas ciudades se levantaron monumentos cívicos presidiendo las plazas más dignas, donde permanecen y se les honran.

Almería también fue digna con sus héroes. En Almería en 1837 se rindió homenaje a estos “Mártires de la Libertad Nacional”, construyéndose el primer monumento conmemorativo. Comenzando de esta manera la tradición, de actos institucionales y ciudadanos para rendir homenaje a aquellos que dieron hasta su vida por nuestra Libertad.

En 1868 el Ayuntamiento aprobó levantar en la Puerta de Purchena “un monumento de gloria nacional que debe perpetuar la memoria de aquellos desventurados mártires de la Libertad, que vinieron a derramar su preciosa sangre en esta capital el 24 de agosto del año 24 de la tiranía que hoy tan

gloriosamente ha sido vencida”. Treinta años después se decidió trasladarlo junto al Ayuntamiento, la sede de la representación ciudadana en la Plaza Vieja, que en esos momentos comenzaba la espléndida reforma de su ayuntamiento y sus edificios, además de plantar un círculo de árboles. Y allí debería permanecer el popular “Pingurucho” desde hace 122 años de no haber sido por un ayuntamiento franquista, que en 1943 decidió eliminarlo de la plaza para no molestar a Franco en su visita a nuestra ciudad. Una ignominia que sería reparada tras la vuelta de la Democracia a España.