La cocina de ayer y de hoy por el chef Tony García

"Volver a mi tierra es mucho más de lo que soy. Me siento afortunado, no por ser un cocinero reconocido, sino por estar con mis paisanos. Cuando estoy con ellos soy Antonio García Robles, me hacen tocar los pies en el suelo, y dejo de ser Tony García. Me convierto en el niño que corría por las calles del pueblo. Me hace vibrar", señaló Tony García, chef del Espacio Gastronómico Tony García, que fue el protagonista de la última jornada del Seminario de Gastronomía y que versó sobre Las cocinas populares de Almería. Del Barroco a Almería 2019.

El chef explicó el menú que había preparado para esta clase práctica: "Lo hemos enfocado a través de la cocina de ayer y hoy. Hemos seleccionado recetas tradicionales, la hemos cocinado y le hemos dado una vuelta hacia la cocina de vanguardia".

Las recetas que han preparado son: Ajoblanco normal y otro con mermelada de tomate y brick de gallopedro; salmorejo y otro de fresas con bacalao confitado; marraná de pulpo, y carpaccio de pulpo con mahonesa de pimentón o wasabi; y asado de cordero segureño lechal ecológico de Chirivel con patatas y una tarrina de cordero a baja temperatura.

Sobre el trabajo de los alumnos del Seminario de Gastronomía, el chef los valoró positivamente: "Se sienten cómodos, me dejan sorprendidos, tienen unos conocimientos bestiales, y muchas ganas de que les enseñes cosas. Tienen ilusión por lo que están haciendo, me llena, me taladran a preguntas, El objetivo es que se conozcan nuestras raíces y cómo se ejecutan".

Pero el almeriense, nacido en Topares, asegura que de los propios alumnos también se aprende: "Con ellos conozco platos típicos tradicionales que no conocía como la sopa de queso que quiero recuperar para llevarla a mi Espacio Gastronómico. Ahora estamos inmersos en rescatar platos tradicionales que quiero implantar en mi negocio". El cordero segureño lo proporcionó Santiaga Sánchez que en Facebook se puede encontrar como Ecoagroturismoenlosvelez.