Entre el cocodrilo del Duero y la pantera de Castala

Antes que un cocodrilo del Nilo avistado por unos jóvenes en la confluencia de los ríos Pisuerga y Duero, a la altura de Simancas, provocase la alarma y la Policía Local y el Seprona intentan localizar al animal salvaje, nosotros hace ahora unos siete años tuvimos suelta una pantera en Castala. ¿Estamos ante otro bulo?

El 19 de agosto de 2013, estalló en Berja una crisis panterológica tras informar un vecino a la Guardia Civil de la presencia “un gran felino” en el parque de Castala. Inmediatamente, se cerró ese espacio de recreo, y efectivos del Seprona, Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Protección Civil de Berja emprendieron la caza de la pantera fantasma. Instalaron en la sierra de Gádor cámaras de grabación nocturna y jaulas-trampa con cebo para atrapar al animal vivo, anestesiarlo y trasladarlo al zoológico de Tabernas, “cuyos propietarios se han ofrecido a acogerlo”, explicaba hace una semana el Gobierno andaluz.

Nueve días después, se ha reabrió el parque al público y no hubo ninguna prueba de la existencia del animal: Ni huellas, ni heces, ni restos de presas, ni nada de nada. Sólo testimonios de vecinos que dicenSe llegó a decirse que se había descubierto en el parque de Castala una huella de gran felino, y el alcalde atribuyó la desaparición de carne usada como cebo a la presencia de la fiera. Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil y de la Junta de Andalucía confirmaron, poco después, que no se había detectado ningún rastro y que la desaparición del cebo podía ser obra de zorros y otros predadores.

Durante la noche siguiente, un zorro y un gato doméstico quedaron atrapados en sendas jaulas-trampa. Las informaciones incluyen referencias y declaraciones de autoridades, así como la indicación de que la Policía se toma el asunto muy en serio. El Seprona, la Junta de Andalucía y Protección Civil de Berja participaron en la búsqueda de la pantera fantasma de Almería y dijeron que iban a mantener el operativo mientras fuera necesario.

El alcalde de la localidad fue uno de los que más han alimentado el misterio, con declaraciones del estilo de: “Yo lo he visto y no sé lo que es, pero no me gustaría encontrármelo de frente”. La explicación favorita fue que la fiera se le escapó a alguien, a quien nunca se encuentra. Así, el alcalde de Berja decía que para él todo se debía a que “alguien, de manera imprudente, la había soltado en la sierra tras tenerla de mascota”.