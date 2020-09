Las composiciones de fotos Ai Love 2016-2020 preseleccionada en Japón.

Su vínculo con el país nipón cada vez es más fuerte gracias a su obra hecha con capturas de pantalla de móvil. Su obra Ai Love 2016-2020 ha sido preseleccionada una vez más en Japón.

Víctor López explica qué supone ser seleccionado de nuevo en Japón: "Una muy buena noticia. Saber que la Fundación Nipona que ha reconocido Mención de Honor la obra Ai Love 2017-2018, vuelve a seleccionarme en su 3er Concurso Internacional Diversity in the Arts, me ha encantado. Al principio, pregunté si podía volver a presentar obra, pues no sabía si era posible, habiendo renovado la Mención de Honor hasta 2021 y mi sorpresa fue saber que, además de aceptar, me seleccionaban de nuevo con Ai Love 2016-2020 impreso en 250cm x 90cm. Muy grande”.

El artista señala los criterios que han valorado para la selección de su obra: “En el momento actual, y tal y como ha evolucionado toda la Composición Fotográfica, creo que ha gustado muchísimo incluir los mosaicos “Air 2016-2019” con imágenes de la Casa Real. Hay muchas versiones de “Por qué ha gustado y sigue gustando”. Todos los detalles y evolución del proyecto los vamos actualizando en https://esai.es /ai y en https://www.instagram.com /aicapturarte/”.

Para López, esta selección supone un salto de calidad: “Teniendo en cuenta que la obra estará terminada a final de este año, es un salto muy importante a todos los niveles. Recibir y renovar “Mención de Honor” del país del Honor, casi no me lo creo. Es algo parecido a haber organizado 3 Seminarios Internacionales de Arte Inclusivo “SIAI 2012-2014” o realizado la Coreografía “Mirada 2008-2012”, con una organización Moscovita, siendo Rusia el país de la Danza, Increíble”.

El creador asegura que es complicado vivir del arte: “si antes era difícil, ahora aún más, creo que esta todo el mundo igual. Y teniendo discapacidad y una economía muy limitada, me está costando mucho mantener este proyecto con Japón y Casa Real, pues hay gastos de impresión, dispositivos... Aún así, estoy animado de que más personas e instituciones se den cuenta de que estos proyectos llevan el nombre de Almería, Andalucía y España al exterior y ofrecen una imagen moderna e inclusiva. Se aceptan patrocinios”.

López apunta que “sigo animado en encontrar un buen equipo para poner en marcha el Centro Especial de Empleo “EsAí” y seguir la actividad de Arte y Discapacidad en la que he trabajado sin descanso desde 2005. Al mismo tiempo, sigo en contacto con todas las organizaciones que he conocido, enviando e-mails masivos, etc. con la idea de generar una Industria”.

El artista también critica a los responsables locales y su poca sensibilidad con los artistas de la tierra:“Es muy destacable, que diferentes Administraciones e Instituciones locales, sigan mirando para otro lado, teniendo aquí el origen del Arte Inclusivo y todos estos proyectos de Arte y Discapacidad… destacable e histórico”.